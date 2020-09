Non decolla Caduta libera. Inizio sottotono per Cuochi d’Italia

Su La 7 Little Murders ha raggiunto 113.000 spettatori con 0.87%

Ascolti Tv lunedì 14 settembre 2020, l’access prime time

Deal with it supera Guess my age. Senti chi Mangia su La7D 45.000 con 0.19%

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha registrato 4.205.000 persone con 17,73%.

Su Rai 2 Tg2 Post: 916.000 telespettatori con 3.82%.

Su Rai 3 Tutto su Mia Madre prima puntata: 1.150.000 con 5.1%.Un posto al sole 1.616.000 con 6.81%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.540.000 con 14.91%.

Su Rete 4 Stasera Italia: 1.456.000 con 6.38% e 1.430.000 con 5.97%

Su Italia 1 CSI ha registrato 1.206.000 telespettatori con 5.1%.

Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.742.000 persone con 7.33%.

Su Tv8 Guess my age ha ottenuto 533.000 telespettatori con 2.3%.