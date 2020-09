La nuova serie di Sei in un Paese Meraviglioso, torna anche nel 2020, in prima serata tutti i martedì alle 21.15 su Sky Arte. La domenica mattina è in replica su Sky Uno, con 15 nuove puntate realizzate da Ballandi.

Sei in un paese meraviglioso 2020 su Sky Arte

Quest’anno Dario Vergassola e la new entry, l’attrice Miriam Galanti, sono i conduttori. Come nella tradizione del programma, ambedue vanno alla scoperta dei primati più alternativi, inaspettati o ancora poco conosciuti al grande pubblico. Luoghi, opere d’arte e tradizioni della provincia italiana riconosciute come eccellenze italiane e a volte anche mondiali.

Si tratta di percorsi che, partendo dalle maxi installazioni presenti nelle Aree di Servizio della rete autostradale, portano l’automobilista a conoscere le bellezze e le particolarità che si trovano nelle immediate vicinanze.

Il progetto propone itinerari originali studiati con il contributo scientifico di Touring Club Italiano e di Slow Food. Si esplora in questo modo il territorio attraversato dalla rete autostradale dando supporto alle amministrazioni locali nell’attrazione di flussi turistici di qualità.

La prima serata nel Lazio, a Viterbo

Nella prima serata vanno in onda due episodi. Il viaggio parte nel Lazio, da Viterbo, alla scoperta delle bellezze della città etrusca, tra vicoli e sorprese dell’arte e della Storia.

Questa città vanta uno dei record selezionati nell’ambito dell’iniziativa: la calza della Befana più lunga del mondo. Nella stessa serata, si arriva a Castel di Sasso, borgo della provincia di Caserta e situato ai piedi della catena dei Monti Trebulani. Qui nasce il più antico formaggio italiano: il conciato romano, un cacio a crosta lavata che stagiona in anfore di terracotta. Un prodotto di origine sannita che insieme agli allevamenti di bufale e alle produzioni di vino vi permetterà di scoprire sapori che arrivano da molto lontano.

Sono in pochi a sapere che il vulcano attivo più piccolo del mondo si trova in Romagna, sul Monte Busca. E pochissimi sanno che l’orologio più antico, ancora perfettamente funzionante, si può ammirare sulla torre Sant’Andrea di Chioggia. Inoltre, girando per il borgo medioevale di Collodi si può incontrare un gigantesco Pinocchio, alto ben 16 metri. Sono solo alcune delle “bellezze da record” che conosceremo.

Sei in un paese meraviglioso 2020 la programmazione

La programmazione su Sky Arte prende il via martedì 15 settembre alle 21.15 con il seguente schema

Martedì 15/09/2020

Episodio 1 – Viterbo – La calza della befana più lunga

Episodio 2 – Castel di Sasso (Caserta) – Il formaggio più antico

Martedì 22/09/2020

Episodio 3 – Roccamonfina (Caserta) – La padella Gigante

Episodio 4 – Margherita di Savoia (BAT) – La salina più grande

Martedì 29/09/2020

Episodio 5 – Noicattaro (Bari) – Il teatro più piccolo

Episodio 6 – Ripatransone (Ascoli Piceno) – Il vicolo più stretto

Martedì 06/10/2020

Episodio 7 – Pistoia – Il Festival blues più antico

Martedì 13/10/2020

Episodio 8 – Collodi (Pistoia) – Il Pinocchio più grande

Martedì 20/10/2020

Episodio 9 – Lucca – Il giardino pensile più alto

Martedì 27/10/2020

Episodio10 – Savona – Il dipinto a olio più antico

Martedì 3/11/2020

Episodio 11 – Maranello (Modena) – L’auto più costosa del mondo

Martedì 10/11/2020

Episodio 12 – Monte Busca (Forlì Cesena) – Il vulcano più piccolo al Mondo

Martedì 17/11/2020

Episodio 13 – Chioggia (Venezia) L’orologio più antico

Martedì 24/11/2020

Episodio 14 – Val Camonica (Brescia) – Il primo sito Unesco

Martedì 01/12/2020