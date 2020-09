Ascolti Tv martedì 15 settembre 2020. Vince Montalbano ma con cifre di share ridotte. Perde due punti percentuali Boss in incognito. Quasi appaiati i tre talk del martedì sera. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 15 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi: 3.647.000 spettatori con 18.1%

Su Rai 2 Boss in Incognito ha coinvolto 1.866.000 spettatori con 8.5%

Su Rai 3 #Cartabianca ha siglato 918.000 spettatori con 4.7%

Su Canale 5 A Star is Born ha raggiunto 2.789.000 spettatori con 15.2%

Su Rete 4 Fuori dal coro ha interessato 899.000 telespettatori con 5.5%.

Su Italia 1 Deadpool ha coinvolto 1.211.000 persone con 5.9%

Su La 7 Di Martedì ha registrato 1.108.000 spettatori con 5.5%.

Su Tv8 Name that Tune: 544.000 spettatori con 2.6%

Su NOVE Transporter: Extreme ha convinto 387.000 persone con 2.2%

Ascolti Tv martedì 15 settembre 2020, la fascia preserale Cresce l’ascolto per Little Murdes. Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.318.000 con 19.2%. Il game: 4.143.000 con 24.5% Su Rai 2 Hawaii Five-0: 546.000 spettatori con 3.8%. Castle 1.000.0000 con 5% Su Rai 3 Blob sigla 915.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.315.000 con 11.5%. Il game: 2.550.000 con 16% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 832.000 telespettatori con 4.1%. Su Italia 1 Dr. House: 501.000 con 3.1% e 729.000 con 3.5%. Su La 7 Little Murders: 183.000 spettatori con 1.4% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 238.000 telespettatori con 1.2% Su NOVE Little Big Italy: 208.000 spettatori con 1.2% Ascolti Tv martedì 15 settembre 2020, l’access prime time Soliti ignoti al di sotto del 19%. Vince la Gruber sulla Palombelli Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.445.000 spettatori con 18.8% Su Rai 2 Tg2 Post: 970.000 spettatori con 4.1% Su Rai 3 Tutto su mia madre 987.000 con 4.4%. Un posto al sole 1.698.000 con 7.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.569.000 spettatori con 15.1% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.192.000 con 5.2% e 1.156.000 con 4.8% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.235.000 telespettatori con 5.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.673.000 persone con 7.1% Su Tv8 Guess my Age: 596.000 spettatori con 2.5% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 494.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv martedì 15, daytime mattutino

Forum leader del day time mattutino. Agorà crolla al 5.9%. Ogni Mattina a 0.9%

Su Rai 1 Storie Italiane 787.000 con 17.1% e 835.000 con 14.1%. C’è tempo per… 931.000 con 9.2%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 307.000 con 4.8% e 721.000 con 6.6%.

Su Rai 3 Agorà: 288.000 con 5.9% Elisir: 349.000 con 5.9%.

Su Canale 5 Forum: 1.385.000 telespettatori con 17.1%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 123.000 con 2% e 272.000 con 2.3%

Su Italia 1The Mentalist ha registrato 304.000 telespettatori con 4.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 302.000 con 5.1% e 445.000 spettatori con 3.8%

Su Tv8 Ogni Mattina: 40.000 con 0.8%. Ogni mattina Dopo il TG: 134.000 con 0.9%

Ascolti Tv martedì 15, day time pomeridiano

Pomeriggio 5 vince su Vita in diretta.

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.319.000 con 10.2%. Il Paradiso delle Signore: 1.756.000 con 16.5%. La Vita in Diretta: 1.262.000 con 13.1%

Su Rai 2 Tour de France ha registrato 792.000 con 6.6%

Su Rai 3 Geo 679.000 con 6.9%

Su Canale 5 Uomini e donne 2.823.000 con 23%. Pomeriggio Cinque: 1.293.000 con 13.6% e 1.340.000 con 13.8%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 865.000 spettatori con 6.5%

Su Italia 1 Big Bang Theory: 614.000 spettatori con 4.9

Su La 7 Tagadà: 310.000 con 2.6%. Senti chi Mangia: 122.000 con 1.2%

Su Tv8 Vite da Copertina: 177.000 persone con 1.9%

Ascolti Tv martedì 15, seconda serata

Una pezza di Lundini non convince

Su Rai 1 Porta a Porta: 752.000 telespettatori con 9.7%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 367.000 telespettatori con 2.3%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 387.000 con 5.1%.

Su Canale 5 In onda la seconda parte di A star is born

Su Italia 1 Hellboy II – The Golden Army: 384.000 telespettatori con 6%.