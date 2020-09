Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020. La seconda puntata di Nero a metà 2 doppia Chi vuol essere milionario che risente di ritmi lenti. Rai 2 continua a proporre film in replica. Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio oltre il 6%. Il talk vince di gran lunga su Piazzapulita. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Nero a Metà 2 ha raggiunto 4.223.000 spettatori con 21.1% ha raggiunto 4.223.000 spettatori con 21.1%

Su Rai 2 Il film Un’estate in Provenza ha registrato 1.199.000 telespettatori con 5.6%.

Su Rai 3 Gotti – Il Primo Padrino: 934.000 spettatori conl 4.3%

Su Canale 5 Chi Vuol Essere Milionario? ha coinvolto 1.867.000 spettatori con 10.9%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 971.000 telespettatori con 6.2%.

Su Italia 1 Chicago Med ha interessato 925.000 persone con 5.8%

Su La 7 PiazzaPulita ha registrato 869.000 spettatori con 4.6%.

Su Tv8 Ex: 452.000 spettatori con 2.3%

Su NOVE Gino cerca Chef ha coinvolto 334.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020, la fascia preserale Leggero aumento di ascolti per Caduta libera che raggiunge il 17% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.499.000 con 21%. Il game: 4.223.000 con 25.5% Su Rai 2 Atletica Leggera: 613.000 telespettatori con 3.7%. Su Rai 3 Blob sigla 910.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.670.000 con 14.8%. Il game: 2.663.000 con 17% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 825.000 telespettatori con 4.2%. Su Italia 1 Dr. House: 412.000 con 2.7% e 741.000 con 3.6%. Su La 7 Little Murders ha ottenuto 135.000 telespettatori con 1.1%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 218.000 spettatori con 1.2% Su NOVE Little Big Italy: 140.000 spettatori con 0.9% Ascolti Tv giovedì 17, day time mattutino Seconda parte di Ogni mattina a 0.8% Su Rai 1 Storie Italiane 754.000 con 16% e 815.000 con 13.4%. C’è tempo per… 949.000 con 9.3% Su Rai 2 I Fatti Vostri: 354.000 con 5.5% e 764.000 con 7.3%. Su Rai 3 Agorà interessa 385.000 spettatori con 7.8% Su Canale 5 Forum: 1.410.000 telespettatori con 17.3%. Su Rete 4 Ricette all’italiana: 102.000 con 1.6% e 239.000 con 2.1% Su Italia 1 The Mentalist: 315.000 telespettatori con 4.3%. Su La 7 L’aria che tira 304.000 con 5.1%. L’aria che tira – Oggi 441.000 con 3.9% Su Tv8 Ogni Mattina: 51.000 con 1%. Ogni mattina Dopo il TG: 112.000 con 0.8%

Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020, access prime time

Tg2 Post al 3.5%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.469.000 telespettatori con 19.1%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 832.000 telespettatori con 3.5%.

Su Rai 3 Tutto su mia madre 1.123.000 con 5.1%. Un posto al sole 1.615.000 con 6.9%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.284.000 telespettatori con 14%.

Su Rete 4 Stasera Italia: 1.293.000 con 5.8% e 1.363.000 con 5.8%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 1.154.000 telespettatori con 4.9%.

Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.489.000 persone con 6.4%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 514.000 telespettatori con 2,2%.

Su NOVE Deal With It: 501.000 telespettatori con 2,2%.

Ascolti Tv giovedì 17 settembre 2020, day time pomeridiano

Il Paradiso delle Signore vola al 17.2%. Oggi è un altro giorno ancora sotto il 10%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.266.000 con 9.8%. Il Paradiso delle Signore:1.844.000 con 17.2%. . La Vita in Diretta: 1.384.000 con 14.7%

Su Rai 2 Tour all’Arrivo 1225.000 con 12.2%

Su Rai 3 Geo 772.000 persone con 8%

Su Canale 5 Uomini e Donne 2561.000 con 21%. Pomeriggio Cinque 1261.000 con 13.2% e 1453.000 con 15%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 864.000 telespettatori con 6.4%

Su Italia 1 La vita secondo Jim 287.000 con 3.2%

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 300.000 spettatori con 2.5%. Senti chi Mangia: 92.000 con 1%

Su Tv8 Vite da Copertina: 143.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv giovedì 17, seconda serata

Primo Set sotto il 2%

Su Rai 1 Porta a Porta interessa 762.000 spettatori con 9.1%

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 314.000 con 2.2%. Primo Set 163.000 con 1.8%

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 285.000 telespettatori con 3.9%.