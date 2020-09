Mare fuori conferenza stampa, presentazione serie tv Rai 2, cast, trama

Questa mattina alle 12, Rai 2 presenta in conferenza stampa la nuova serie tv Mare Fuori, con Carolina Crecentini. Racconta la vita, le angosce e le speranze dei ragazzi detenuti nel Carcere Minorile di Nisida, a Napoli. Gli episodi sono in totale dodici e vanno in onda in sei puntate dalle 21:20 di mercoledì 23 settembre. Tuttavia, RaiPlay la propone in anteprima dal 19 settembre. Il regista è Carmine Elia. La produzione di Rai Fitcion e Picomedia.

Mare Fuori, di cosa parla la serie tv di Rai 2 con Carolina Crescentini

Carolina Crescentini è Paola Vinci, la nuova Direttrice del carcere di Nisida, convinta di poter imporre la propria disciplina nelle dinamiche caotiche all’interno del penitenziario. La appoggiano il capo della Polizia Penitenziaria Massimo Valenti (Carmine Recano) e l’educatore Beppe.

I ragazzi nelle celle, però, vivono ciascun il proprio tormento, costretti ad affrontare l’adolescenza da detenuti. Tra di loro, c’è il protagonista Filippo (Nicolas Maupas), giovane romano che ha ucciso per sbaglio un amico. Mentre, da Secondigliano arriva Carmine (Massimiliano Caiazzo), già navigato negli ambienti della microcriminalità. Edoardo (Matteo Paolillo) è il “capo” del carcere e Ciro un aspirante boss.

Nell’ala femminile, spiccano i ruoli interpretati da Valentina Romani (conosciuta per aver recitato in Skam Italia), Desirée Popper e Chiara Primavesi.

Ciascuno di loro ha personalità e storie diverse, da cui nascono episodi di bullismo e violenza. Per fortuna, ognuno ha anche i propri sogni e vorrebbe realizzarli dopo aver scontato la pena. La loro speranza è rappresentata dal mare, letteralmente a due passi dalle sbarre (il carcere si trova a poche decine di metri dalla scogliera).

Lo celebra anche la canzone che fa da sigla e colonna sonora alla serie. Si chiama ‘O mar for ed è scritta da Icaro, Lolloflow, Stefano Lentini e Raiz. È un brano rap in napoletano, con caratteristiche ormai peculiari della nuova scena musicale napoletana.

Mare Fuori è girata principalmente a Napoli, tra il Rione Sanità, il carcere di Nisida, la Galleria Umberto I, l’Orto botanico dell’Università Federico II. Però, alcune scene sono state girate anche a Roma (Ponte Milvio), Udine e Cava dei Tirreni (Salerno). I luoghi in cui i giovani protagonisti della serie vivevano prima di essere arrestati.

Mare Fuori conferenza stampa, la diretta della presentazione

La conferenza stampa di presentazione di Mare Fuori si tiene nella Sala A di Via Asiago a Roma. Partecipano Carolina Crescentini e Carmine Recano, insieme al regista Carmine Elia. Ma ci sono anche i giovani attori che interpretano i veri protagonisti della serie. Parliamo di Valentina Romani, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo.

Il primo a parlare è il Direttore di Rai 2, Ludovico De Meo: “Rai 2 ospita con molto piacere Mare Fuori. È interessante per una serie di motivi sul mondo giovanile. Rai 2 vuol recuperare il racconto e il pubblico dei giovani. Spero che il cinema italiano si accorga di una nuova generazione di attori giovani, perché recita un folto gruppo di giovani”.

Ora prende il microfono Francesco Nardella, Vice Direttore di Rai Fiction: “Questa serie viene da lontano. Mi portarono questo progetto anni fa, poi non fu possibile realizzarlo. Ma nello spazio di quindici anni la tv è cambiata tantissimo, e abbiamo adeguato la scrittura mantenendo le domande etico-morali. Il Servizio pubblico deve sempre avere dietro una domanda morale forte”. Sul genere della serie: “Sembra un genere carcerario, ma noi non crediamo al mono-genere. Ci sono anche il melodramma e il coming of age, il percorso di passaggio da adolescenza all’età adulta”.

Continua: “L’amicizia, l’amore, la scuola diventano cruciali per la crescita. Non è una storia buonista, qualcuno finirà male. Non possiamo raccontare qualcosa di troppo lontano dalla realtà, ma chi si salverà rappresenta la possibilità di uscirne migliori”.

Roberto Sessa di Picomedia: “Questa storia arriva effettivamente da molto lontano. I tempi non erano maturi. Una delle qualità della serie è che ha un appeal internazionale che non ci aspettavamo. Ci sono voluti anni affinché la tv fosse pronta a questo tipo di lavoro”. Conclude, parlando del grande successo che sta riscontrando nella distribuzione estera.

Mare fuori, parlano il cast e il regista

Una serie complicata, dove Napoli è un personaggio e non una cornice. Ho avuto la fortuna di lavorare con attori straordinari. Compresi i giovani, che si sono messi in gioco per raccontare una realtà in alcuni casi molto diversa da loro. La storia era già molto forte. La serie racconta una storia che ci fa capire come gli adulti siano modelli di positività fondamentali per i ragazzi. Come lo Stato e tutti noi contribuiamo ad indirizzare il loro futuro”.

Carolina Crescentini: “Un istituto penitenziario minorile, si spera essere un luogo di passaggio e trasformazione. Trasformazione verso un reinserimento o verso l’esatto opposto. Cambiamento anche emotivo plasmato anche dalla necessità di sopravvivere lì dentro. Responsabilità, regole e rapporto causa-conseguenze sono i tre punti centrali del modo di comportarsi del mio personaggio. Lei ha l’esigenza, innanzitutto da essere umano, di far capire che l’incidente, la leggerezza sono una colpa. Il carcere è un luogo che la società tende a dimenticare. Quando vedevamo le rivolte nelle carcere durante il lockdown eravamo sconvolti, ma non c’era nulla di cui sconvolgersi. Era normale che quelle persone a cui veniva negata la possibilità di vedere i propri cari siano insorte.

Carmine Recano: “Il mio personaggio è un uomo di strada che cerca di migliorare i ragazzi. Li comprende capisce i meccanismi e gli stati d’animo. Abbiamo lavorato sul rapporto tra i personaggi. Ho lavorato molto sul senso paterno, autoritario e comprensivo allo stesso tempo.

I giovani protagonisti

Nicolas Maupas: “Interpreto Filippo Ferrari, un pianista milanese di buona famiglia. Si ritrova in contesto completamente diverso dal suo. Il lavoro fatto su Filippo è stato molto bello, perché ho abbattuto molti paletti imposti dalla società. Filippo si ritrova

Massimiliano Caiazzo: “Il mio personaggio viene da un contesto difficile, ma cercherà di uscire. MI ha colpito la sua vulnerabilità. è stato anche per me un percorso di crescita anche personale, un confronto con quelle parti di te stesso che non tocchi tutti i giorni. Il rapporto con il personaggio di Nicolas è molto bello, perché c’è empatia anche se vengono da contesti opposti. Il rapporto tra noi ragazzi è la forza di questa serie. Era la mia esperienza in un ruolo del genere ed ero carica di ansie, ma poi affrontarlo insieme a loro è stato liberatorio”.

Valentina Romani: “Il mio personaggio è una zingara stanziale a Napoli. Un pozzo di energia contagiosa, una ragazza che ha fame di libertà di vivere appieno la propria grande emotività. Dico sempre che è una zingara colorata perché ha una serie di sfumature chela rendono unica. Solare ma anche rabbiosa e irruenta, rappresenta la genuinità dell’adolescenza”.

Domande dei giornalisti

Per le storie dei ragazzi, gli autori hanno attinto a fatti di cronaca? Si può pensare ad una seconda stagione?

Careddu, sceneggiatore: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione e ci auguriamo solo che vada bene la prima. Per scriverla, abbiamo fatto tantissime interviste all’interno del carcere. Incontri molto toccanti, intensi verso cui ci sentiamo debitori.

Francesco Nardella: “Sono napoletano e Scaramantico quindi per ora no mi esprimo”.

Al di là del dilemma etico-morale, c’è anche n messaggio sociale o politico che volevate dare in merito alla gestione delle carceri. Per la commistione di generi, è stato un azzardo aggiungere il melodramma?

Nardella: “La risposta è no, perché quello che vogliamo è porre tante domande ma non fornire le risposte. Per quel che riguarda il melodramma, credo che sia una specie di basso continua che allarga il prodotto. Nel nostro caso è una specie di energia che si dà al racconto, ma sta sotto. Una specie di vitamina.”