Ascolti Tv domenica 20 settembre 2020. Si mantiene basso l’ascolto per lo Speciale Soliti Ignoti il ritorno. Perde qualche punto di share Live non è la D’Urso. La conduttrice, però, non riesce ad assicurare un buon risultato a Domenica live. Invece Domenica in riprende quota. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 20 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Speciale Vip ha ottenuto 3.365.000 spettatori con 16.4%

Su Rai 2 Hawaii Five-0 1.173.000 persone con 5.2%

Su Rai 3 PresaDiretta: 1.058.000 spettatori con 5.4%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 1.807.000 telespettatori con 13.2%

Su Rete 4 Il film The water diviner ha registrato: 652.000 con 3.4%.

Su Italia 1 La Mummia: 1.238.000 spettatori con 6.3%

Su La 7 Atlantide – Anatomia di un Dittatore: 454.000 con 2.4%.

Su Tv8 MasterChef Italia 9 è stato seguito da 659.000 telespettatori con 3.6%.

Su NOVE Avamposti ha registrato 337.000 persone con 1.6%.

Ascolti Tv domenica 20 settembre 2020, la fascia preserale Frammenti di share per Senti chi mangia Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.531.000 con 18.1%. Reazione a Catena 3.733.000 con 22.1% Su Rai 2 90° minuto 508.000 con 2.7% Su Rai 3 Blob: 764.000 spettatori con3.8% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida 1.653.000 con 12.2%. RiCaduta Libera 2.340.000 con 14.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 701.000 telespettatori con 3.8%. Su Italia 1 Dr. House: 446.000 con 2.8% e 645.000 con 3.2%. Su La 7 Senti chi Mangia: 103.000 con 0.7%. Senti chi Mangia – Non si Butta via niente 95.000 con 0.5% Su Tv8 4 Ristoranti: 288.000 spettatori con 1.8% Ascolti Tv domenica 20 settembre 2020, l’access prime time Paperissima Sprint sotto il 13% Su Rai 1 In onda Soliti ignoti – il ritorno Speciale Vip Su Rai 3 Sapiens Doc 974.000 persone con 4.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 2.854.000 spettatori con 12.8%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.153.000 con 5.4% e 1.129.000 con 5%. Su Italia 1 CSI ha registrato 912.000 persone con 4.1% Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 623.000 spettatori con 2.9% Su NOVE Little Big Italy: 271.000 con 1.2%

Ascolti Tv domenica 20, daytime mattutino

Ottimi ascolti per Paesi che vai con 16.4% e 1.113.000 spettatori.

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 1.319.000 con 20.9%. S. Messa:1.619.000 con 19.1%. Linea Verde Estate: 2.894.000 con 19.9%.

Su Rai 2 Dream Hotel: 507.000 telespettatori con 4.5%.

Su Rai 3 Quante Storie 511.000 con 3.7%. Radici 434.000 con 2.7%.

Su Canale 5 Melaverde: 1.677.000 telespettatori con 13.5%.

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 66.000 persone con 1%

Su La 7 L’ingrediente perfetto 112.000 con 1.05%. AperiStorie 81.000 con 0.5%.

Su Tv8 la Moto3 è seguita da 361.000 spettatori con 4.3%

Ascolti Tv domenica 20, day time pomeridiano

Recupera Domenica in. La D’Urso superata dalla Fialdini per la seconda volata

Su Rai 1 Da noi…a ruota libera: 1.733.000 con 14%. Domenica In 2.139.000 con 13.9% e 2.178.000 con 17.2%.1.733.000 con 14%.

Su Rai 2 Tour all’arrivo 941.000 con 7%

Su Rai 3 La Grande Storia – Anniversari Rosario Livatino 746.000 con 5.8%.

Su Canale 5 Daydreamer 1.675.000 con 13.9%. Domenica Live 1.694.000 con 13.8%.

Su Rete 4 Sandra e Raimondo Show: 255.000 telespettatori con 2%

Su Italia 1 Camera Cafè: 211.000 telespettatori con 1.7%.

Su La 7 Il film Il film Robinson Crusoe 317.000 telespettatori con 2.2%

Su NOVE Supercoppa di Pallacanestro: 125.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv domenica 20, seconda serata

Pressing Serie A al 6.3%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha siglato 598.000 telespettatori con 6.1%.

Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato 795.000 con 5.6%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 449.000 persone con 4.2%.

Su Rete 4 Il film La regola del sospetto ha registrato 152.000 con 2.4%.