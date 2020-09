Domenica in torna in onda domenica 20 settembre con nuovi ospiti. Il programma in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è condotto da Mara Venier. Inizia alle 14.00 e si protrae fino alle 17.15 quando lascia la linea a Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini. Oggi ci sono ospiti in studio e in collegamento. La regia è di Flavia Unfer.

Domenica in ospiti 20 settembre arriva Matt Dillon

La novità è la presenza di Matt Dillon, all’anagrafe Matthew Raymond. L’attore internazionale è protagonista del film datato 2020 Capone che racconta l’ultima parte della vita di Al Capone.

Dillon si è fatto conoscere al grande pubblico per film come Rusty il selvaggio in cui è stato diretto da Francis Ford Coppola. Era il 1988. Dieci anni dopo arriva arriva il grande successo di Tutti pazzi per Mary in cui recita accanto a Camerono Diaz con la quale è stato legato sentimentalmente dal 1999 al 1999. Matt Dillon ama molto l’Italia e si racconta alla Venier, partendo dalla sa carriera professionale ma soffermandosi anche sul privato. E non tutti sanno che è anche doppiatore.

Gli altri ospiti di Domenica in del 20 settembre 2020

Ospite successivo è Pierfrancesco Favino, che interviene per presentare il film Padrenostro di cui è protagonista oltre che co – produttore. Favino è stato vincitore della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia come miglior attore protagonista proprio del film Padrenostro. Si racconta a tutto campo alla padrona di casa.

Dopo le promozioni cinematografiche arrivano quelle musicali e televisive.

Gigi D’Alessio è presente in diversi momenti della puntata insieme ai 10 rapper protagonisti del suo ultimo album dal titolo Buongiorno. I telespettatori li incontrano. Ecco i loro nomi: Geolier, Lele Blade, Vale Lambo, MV Killa, CoCo, Franco Ricciardi, Enzo Dong, Samurai Jay, Rocco Hunt e anche J-Ax e i Boomdabash. Inoltre è presente, nell’album anche LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, figlio di Gigi

Enrico Brignano è in collegamento dal suo studio dove sta registrando lo show Un’ora sola vi vorrei previsto su Rai2, in prima serata, da martedì 22 settembre.Cinque puntate di un’ora ciascuna. Partecipa la moglie Flora Canto.

Roby Facchinetti, è in duplice veste di cantante e scrittore. Infatti esegue al pianoforte alcuni dei suoi brani più significativi. Ma presenta anche il suo romanzo Katy per sempre, che fa parte di un cofanetto con un album di canzoni inedite.

Il talk su Ballando con le stelle

Torna il talk a Domenica in che, questa volta, è dedicato alla prima puntata di Ballando con le stelle. Opinionisti in studio Alberto Matano, Guillermo Mariotto, Giampiero Mughini e Barbara De Rossi. In collegamento ci sono la padrona di casa Milly Carlucci ed i ballerini Alessandra Mussolini e Mikeal Fonts. Attenzione puntata sul tanto atteso esordio del dance show di Rai 1 che si scontra frontalmente con Tu si que vales. Ballando arriva in video dopo due interruzioni, la prima a marzo e la seconda lo scorso 12 settembre a causa dell’emergenza sanitaria.

Gli ascolti

La prima puntata di Domenica in, andata in onda sette giorni fa non ha mantenuto gli alti ascolti delle precedenti edizioni. Si è fermata al 13 ed al 14% per le due parti in cui è diviso il contenitore. Vedremo adesso come reagisce il pubblico al secondo appuntamento.

Il programma è visibile anche su RaiPlay.