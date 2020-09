Ascolti Tv lunedì 21 settembre 2020. Ascolti bassi per lo speciale di Porta a porta sulle Elezioni e su Referendum. Conserva il suo pubblico Boss in incognito. Il GF Vip 5, senza concorrenza, si ferma al 18.1%. Ma basta per vincere la serata. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi ndati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 21 settembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 ha siglato 1.214.000 spettatori con 7.3%

Su Rai 2 Boss in Incognito ha interessato 2.008.000 con 8.8%

Su Rai 3 Tg3 Speciale Amministrative Referendum: 518.000 con 2.5%.

Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 642.000 con 3.8%.

Su Italia 1 Colombiana ha interessato 1.736.000 spettatori con 7.9%

Su La 7 Speciale TgLa7 – #MaratonaMentana: 674.000 spettatori con 3.7%.

Su Tv8 Gomorra – La serie: 631.000 telespettatori con 2.8%.

Su NOVE Il film Una settimana da Dio ha registrato 676.000 con 3%.

Ascolti Tv lunedì 21 settembre 2020, la fascia preserale Caduta libera sotto il 16% Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente: 2.730.000 con 18.9%. Il game: 4.220.000 con 22.8% Su Rai 2 Castle: 914.000 telespettatori con 4.2%. Su Rai 3 Blob 997.000 persone con 4.4% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.637.000 con 12%. Il game: 2.814.000 con 15.9% Su Rete 4 Speciale Tg4 826.000 con 4.7%. Tempesta d’amore ha registrato 1.000.000 con 4.6%. Su Italia 1 Dr. House ha registrato 522.000 persone con 2.5% Ascolti Tv lunedì 21 settembre 2020, l’access prime time Soliti ignoti – il ritorno scende sotto il 16% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 3.988.000 con 15.8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.023.000 telespettatori con 4%. Su Rai 3 Tutto su mia madre 1.164.000 con 4.9%. Un posto al sole 1.579.000 con 6.3%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.431.000 spettatori con 13.6%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.341.000 con 5.5% e 1.187.000 con 4.7%. Su Italia 1 CSI: 972.000 telespettatori con 3.9%. Su La 7 Otto e mezzo: 2.214.000 telespettatori con 8.8%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 490.000 persone con 2%. Su NOVE Deal With It: 489.000 telespettatori con 2%.

Ascolti Tv lunedì 21, daytime mattutino

Forum al 15.3%

Su Rai 1 Storie Italiane 833.000 con 15.9% e 819.000 con 13%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 123.000 con 2.3%. I Fatti Vostri: 453.000 con 6.5% e 801.000 con 7.2%

Su Rai 3 Agorà Extra: 398.000 con 7.3%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.323.000 con 15.3%.

Su Tv8 L’Aria che Tira: 324.000 con 5.1% e 403.000 con 3.3%

Ascolti Tv lunedì 21, day time pomeridiano

La collocazione delle 14.00 fa crollare Il Paradiso delle Signore. Boom per maratona Mentana

Su Rai 1 Il Paradiso delle Signore: 1.742.000 con 12.4%. Speciale Tg1 – Election Day: 1.513.000 con 12.8%.

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul ha registrato 523.000 con 3.5%

Su Rai 3 Tg3 Speciale Voto 793.000 persone con 6.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.397.000 con 12.7% e 1.591.000 con 13.4%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 613.000 telespettatori con 4.2%

Su Italia 1 GF Vip 316.000 con 2.7%

Su La 7 MaratonaMentana – Speciale TgLa7: 541.000 con 3.9% e 1.002.000 con 7.8%.

Ascolti Tv lunedì 21, seconda serata

Esordio di Chiambretti a Tiki Taka al 7%

Su Rai 1 In onda Porta a porta speciale Elezioni

Su Rai 2 Tg2 Speciale Elezioni: 272.000 telespettatori con 2.7%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato 274.000 telespettatori con 3.6%.

Su Canale 5 GF Vip Night 1.237.000 con 23.4% e GF Vip Live 694.000 con 15.8%

Su Italia 1 Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco: 546.000 telespettatori con 7%.