Ultime battute per Reazione a catena che raggiunge il 24.6%

Su La 7 The Good Wife: 143.000 spettatori con 0.8% .

Ascolti Tv giovedì 24 settembre 2020, l’access prime time

Deal with it vince ancora su Guess my age

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.707.000 telespettatori con 19%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 856.000 persone con 4.4%.

Su Rai 3 Tutto su mia madre 1.021.000 con 4.3%. Un posto al sole 1.573.000 con 6.5%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.187.000 telespettatori con 13.2%.

Su Rete 4 Stasera Italia: 1.368.000 con 5.7% e 1.435.000 con 5.8%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 1.126.000 telespettatori con 4.6%.

Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.799.000 persone con 7.3%

Su Tv8 Guess my Age: 593.000 spettatori con 2.4%.