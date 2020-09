Continua ad appassionare al GF Vip 5 il cosiddetto AresGate. Ovvero un presunto scandalo svelato da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra che coinvolgerebbe molti personaggi del mondo dello spettacolo.

In effetti l’AresGate è il caso basato su una presunta setta della quale farebbe parte il cosiddetto Male Assoluto, ovvero Lucifero, un personaggio del mondo dello spettacolo.

GF Vip 5: nuove rivelazioni sull’AresGate

Dopo gli eventi che vi abbiamo raccontato, il caso dell’AresGate si sta espandendo sempre di più. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno cominciato a dare la propria opinione su quanto è accaduto. In effetti la Ares Film era una casa di produzione con a capo Teodosio Losito e Alberto Tarallo.

L’8 gennaio del 2019 Teodosio Losito si è tolto la vita in circostanze sulle quali adesso sorgono molti dubbi. Sulla sua morte infatti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno avanzato perplessità.

Tra gli altri personaggi che hanno voluto fornire la propria testimonianza c’è Lorenzo Crespi che ha lavorato molto con la Ares Film. L’attore ha Infatti sottolineato che si tratta di una vicenda molto drammatica che coinvolge Adua Del Vesco ed è iniziata già dalla fine degli anni ’80. Addirittura Crespi chiede che la Del Vesco venga messa sotto protezione una volta uscita dalla casa. E continua sottolineando che il signor Lucifero non era certamente affidabile.

La discussione è continuata su Twitter alimentata da altri interventi. Tra questi un personaggio molto noto, Marco Bellavia, che, sempre tramite social, ha supportato le dichiarazioni di Crespi. Ed ha anticipato che ci saranno molti risvolti e probabilmente potrebbero esserci anche incriminazioni ed arresti.

Flavia Vento a sorpresa rientra nella casa

Una sorpresa questa sera potrebbe attendere i telespettatori del Grande Fratello Vip. Voci insistenti infatti riferiscono che Flavia Vento potrebbe rientrare nella casa chiusa di Cinecittà dalla quale è uscita volontariamente solo dopo 24 ore.

Secondo l’indiscrezione la Vento avrebbe imposto come condizione imprescindibile di tornare soltanto se accompagnata dai suoi sette cani. Sembra che gli autori e la produzione potrebbero trovare per i quattro zampe uno spazio all’interno dell’appartamento chiuso di Cinecittà nel quale poter vivere. Qui Flavia Vento potrebbe andarli a trovare quando vuole.

Per conoscere la verità su tali indiscrezioni, bisogna aspettare solo questa sera.

In effetti manca un concorrente nel cast del GF Vip 5 perché Paolo Brosio non è entrato a causa di motivi di salute. Sembra che sia ancora ricoverato in ospedale in attesa dei risultati degli accertamenti.

C’è un’altra curiosità: ci sarà questa sera Fausto Leali nello studio con Alfonso Signorini e i suoi due opinionisti? L’artista è stato squalificato nella puntata di lunedì. Ma la moglie Germana Schena lo ha difeso sottolineando che il marito non è mai stato razzista. Ha espresso la sua grande apertura mentale nella musica che affonda le radici proprio nel Blues.

Tra i gossip della casa sottolineiamo che Tommaso Zorzi ha apostrofato in maniera volgare Lorella Cuccarini colpevole, a suo parere, di non sopportare la comunità LGBT. La risposta dell’interessata non si è fatta attendere. La Cuccarini ha rigettato tutte le accuse.