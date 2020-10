Ascolti Tv giovedì 1 ottobre 2020. In un giovedì affollato di proposte, vince la penultima puntata di Nero a metà 2. Flop per l’esordio di Seconda linea su Rai 2 che si ferma a 1.9%. Cala anche Chi vuol essere milionario che scende sotto il 10%. Diritto e Rovescio ha ancora la meglio su Piazzapulita. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 1 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Nero a metà 2 ha raggiunto 4.841.000 telespettatori con 22%

Su Rai 2 Seconda linea, prima puntata: 419.000 telespettatori con 1.9%%.

Su Rai 3 La Forma dell’Acqua ha ottenuto 1.435.000 spettatori con 6.3%

Su Canale 5 Chi vuol essere milionario ha convinto 1.820.000 telespettatori con 9.9%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio totalizza 1.154.000 persone con 6.6%

Su Italia 1 Chicago Med 4 ha registrato 1.098.000 persone con 6.2%

Su La 7 Piazzapulita ha interessato 1.169.000 telespettatori con 5.6%.

Su Tv8 Il film Maschi contro femmine: 441.000 telespettatori con 2%.

Su NOVE Gino cerca Chef ha registrato 269.000 persone con 1.1%

Ascolti Tv giovedì 1 ottobre 2020, la fascia preserale Si alternano i concorrenti a L’Eredità e Caduta libera. Nessun campione importante Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 1.813.000 con 19.4%. Il game: 4.130.000 con 21.8% Su Rai 2 Castle sigla 1.010.000 persone con 4.6% Su Rai 3 Blob è scelto da 1.036.000 spettatori con 4.6%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.163.000 con 16.2% e 3.489.000 con 19.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 801.000 persone con 3.7% Su Italia 1 CSI NY: 422.000 con 2.4% e 700.000 con 3.1% Su Tv8 Cuochi di Italia raccoglie 268.000 persone con 1.3% Ascolti Tv giovedì 1 ottobre 2020, l’access prime time Pari al 2% Deal with it e Guess my age Su Rai 1 Soliti Ignoti coinvolge 4.709.000 persone con 18.7% Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 972.000 telespettatori con 3.8% Su Rai 3 Tutto su Mia Madre: 1.243.000 con 5.1%. Un Posto al Sole: 1.661.000 con 6.6% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.202.000 spettatori con 16.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.209.000 con 4.9% e 1.145.000 con 4.5% Su Italia 1 CSI ha coinvolto 1.205.000 spettatori con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.823.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 Guess My Age ha intrattenuto 505.000 telespettatori con 2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha giocato con 503.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv giovedì 1, daytime mattutino

E’ sempre mezzogiorno al 13.8%

Su Rai 1 UnoMattina: 806.000 con 16.7%. Storie Italiane 809.000 con 17.3% e 857.000 con 15.6%. È sempre mezzogiorno 1.517.000 con 13.8%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club: 146.000 spettatori con 3%. I Fatti Vostri: 335.000 con 5.6% e 802.000 con 7.9%,

Su Rai 3 Agorà interessa 400.000 spettatori con 7.9%

Su Canale 5 Forum: 1.336.000 telespettatori con 17.2%.

Su Rete 4 Signora in Giallo ha ottenuto 505.000 persone con 3.5%

Su Italia 1 The Mentalist: 180.000 telespettatori con 3%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 290.000 con 5.2% e 422.000 con 3.8%

Su Tv8 Ogni Mattina: 45.000 con 0.9% e 96.000 con 0.7%.

Ascolti Tv giovedì 1, day time pomeridiano

Serena Bortoni ancora a doppia cifra con 10.4%.

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.333.000 con 10.4%. Il Paradiso delle Signore: 1.920.000 con 18.4%. La Vita Diretta: 1.624.000 con 14.8%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Barcellona: 408.000 con 3.1%

Su Rai 3 Geo 1.107.000 con 9.8%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 2.827.000 con 23.3%. Pomeriggio Cinque: 1.385.000 con 13.7% e 1.659.000 con 14.5%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 900.000 con 6.7%

Su Italia 1 Big Bang Theory segna 468.000 persone con 4.1%

Su La 7 Tagadà: 372.000 con 3.2%. #Tagadà Focus: 269.000 con 2.7%. Senti chi Mangia: 115.000 con 1.1%

Ascolti Tv giovedì 1, seconda serata

Crolla anche Una pezza di Lundini. Primo set chiude a 1.4%

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.117.000 spettatori con 11.9%

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 158.000 con 1.3%. Primo Set 104.000 con 1.4%

Su Rai 3 La Grande Storia Doc: 517.000 spettatori con 3.7%

Su Rete 4 Il film Midnight in Paris: 183.000 telespettatori con 4.3%. Il film183.000 telespettatori con 4.3%.