Settestorie conferenza stampa, diretta, Maggioni, Rai 1, quando, cosa è

Questa mattina, venerdì 2 ottobre, alle 12:00 si terrà la conferenza stampa di presentazione delle nuove puntate di Settestorie. È il programma di approfondimento firmato da Monica Maggioni. Va in onda su Rai 1 da lunedì 5 ottobre. Tutti i lunedì in seconda serata, con brevi reportage e interviste sull’attualità, anche con notizie leggere, che spaziano dalla cultura al costume.

Settestorie conferenza stampa, di cosa parla il nuovo programma di Monica Maggioni su Rai 1

La nuova edizione richiama in parte quanto fatto vedere dalla stessa giornalista durante l’estate a Settestorie. Parliamo di reportage e interviste per approfondire l’attualità da punti di vista poco noti al grande pubblico. Stavolta, però, Settestorie promette di andare oltre. Vuole raccontare la realtà con notizie leggere, di costume e cultura, puntando sul linguaggio.

Monica Maggioni ha detto di riservare una particolare attenzione alle immagini. L’obiettivo è quello di realizzare un racconto diretto, d’impatto, lavorando su qualità e montaggio. La stessa attenzione, ha assicurato, verrà dedicata allo stile di presentazione dei contenuti, su cui si concentra un team scelto con cura.

La giornalista non ha nascosto che l’ispirazione nasce dall’omonimo programma della CBS statunitense, del quale vuole riprendere l’approccio per creare, però, un prodotto nuovo.

Dopo la lunga esperienza come giornalista del TG1 (suo il racconto da inviata della Seconda Guerra del Golfo) e come Direttrice di Rai News, Monica Maggioni è diventata Presidente della Rai nel 2015. È rimasta in carica fino al 2018, lontana dalle telecamere. Settestorie segna il suo ritorno al ruolo di giornalista.

Il programma avrebbe dovuto esordire a metà settembre, ma per motivi tuttora sconosciuti partirà solo nei prossimi giorni.

La diretta

Direttore di Rai 1 Stefano Coletta: “Ripartiamo con un prodotto testato durante l’estate, con la volontà di andare in un’unica e chiara direzione. Un lavoro artigianale, come possibilità di produrre innovando i contenuti seri e rigorosi per la rete ammiraglia. Sono assai soddisfatto dell’esperimento in estate, perché questo prodotto risponde in maniera totalizzante a ciò che io ritengo debba arrivare su Rai 1. Innovazione, attenzione al linguaggio, alla confezione e alla scelta tematica”.

Continua: “Monica Maggioni ha attraversato tutti i codici del giornalismo e sorprenderà. Manteniamo la cura e la perizia delle puntate estiva, ma in realtà sarà un prodotto nuovo. Mette insieme ideazione, innovazione e la missione del servizio pubblico. Con rigore, sobrietà, attinenza al reale, ma anche capacità di equilibrio dei registri, per parlare a tutti”. In estate, aggiunge, nonostante una facciata ‘chic’, Settestorie è riuscito a parlare a tutti.

“Ha realizzato un 9.5% di share media, che è la cifra standard della seconda serata, il tutto con un test nuovo”, dice il Direttore, che difende Monica Maggioni dalle critiche.

Conclude: “Monica e i suoi autori hanno lavorato molto su un piatto nuovo, con ingredienti diversi che si dovranno cucire insieme, senza risultare frammentari. Porta in tv un giornalismo peripatetico, un po’ come Aristotele. Settestorie sarà diviso in tre parti. L’incipit sarà una conversazione con personaggi ed esponenti dalla scienza, alla politica, alla televisione, al cinema, che si metteranno in gioco. Tentiamo di realizzare la conversation alla francese, che volevo già ai temi di Rai3. La scenografia sarà complessa, con riferimenti cinematografici e letterari, in un impianto di grandissima innovazione. Il finale, invece, sarà più legato all’attualità, in cui Monica vestirà i panni dell’editorialista”.

Settestorie conferenza stampa – Parla Monica Maggioni

Ora interviene la giornalista e conduttrice Monica Maggioni: “Devo dire che ho molto voluto bene a Settestorie estivo, perché c’era l’anima del racconto e del reportage. Ecco perché abbiamo voluto che rimanesse il nome. Allo stesso tempo, volevamo continuare il cammino verso uno stile diverso. Consapevoli che le novità hanno bisogno di tempo per affermarsi. Non mi aspettavo i risultati estivi. Se non sperimenta il servizio pubblico, chi sperimenta? È giusto che noi forniamo spunti in più diversi, fa parte del nostro dovere di servizio pubblico. Allora, è arrivata l’idea della conversation francese divisa in tre parti. Chiediamo a grandi personaggi di camminare con noi e raccontarsi. Dopodiché ci spostiamo verso il reportage, per vivere le cose prima di parlarne. Bisognerebbe passare almeno una settimana dentro qualcosa, prima di poterne parlare. Un istinto che mi viene dal mio lavoro da giornalista, Per questo nella prima puntata avremo l’onore di avere Gianfranco Rosi, che con Notturno è ‘esempio perfetto di immersione in ciò che poi si racconta.

Vogliamo presentare due visioni drasticamente diverse su uno stesso tema, senza un insieme di persone vocianti.

Coletta: “Hanno accettato di mettersi in gioco, Giuseppe Conte, Alessandro Gassmann, Marta Cartabia e Franco Gabrielli.