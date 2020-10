Ascolti Tv venerdì 2 ottobre 2020. Testa a testa fra Tale e quale show e il GF vip 5. La seconda puntata di Le Ragazze su Rai 3 ancora sotto il 4%. Scende il gradimento di Fratelli di Crozza: il comico genovese non riesce ad arrivare al 5% e si ferma al 4.53% con una puntata di minore appeal comico. Ecco nei dettagli quanto ha stabilito l’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 2 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha raggiunto 3.782.191 spettatori con 18.42%

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.514.515 telespettatori con 6.15%

Su Rai 3 Le Ragazze ha avuto un seguito di 846.598 spettatori con 3.79%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha siglato 3.036.504 spettatori con 18.17%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.083.947 persone interessate con il 6.02%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha interessato 810.812 spettatori con 4.30%

Su La 7 Propaganda Live: 771.917 telespettatori con 4.26%.

Su Tv8 X Factor ha ottenuto 625.473 spettatori con 2.86%

Su NOVE Fratelli di Crozza ha coinvolto 1.080.159 persone con 4.53%.

Su Real Time Bake Off Italia 8 convince 670.502 spettatori con 2.83%.

Su Rai 1 L'Eredità – La sfida dei Sette: 2.778.000 con 19,23%. Il game: 4.103.000 con 22.17% Su Rai 2 Castle ha registrato 1.000.000 con 4.71%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.136.000 con 15.72%. Caduta Libera 3.363.000 con 19% Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 837.000 persone con 4%. Su Italia 1 CSI: NY 408.000 con 2.38% e 628.000 con 2.85% Su La 7 The Good Wife: 113.000 con 0,90% e 128.000 con 0.77%.

Ascolti Tv venerdì 2 ottobre 2020, l'access prime time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.472.000 spettatori con 18.37% Su Rai 2 Tg2 Post sigla 1.186.000 spettatori con 4.85% Su Rai 3 Tutto su mia Madre: 979.000 con 4.25%. Un Posto al Sole: 1.567.000 con 6.44%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 3.983.000 spettatori con 16.32% Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.187.000 con 5% e 1.093.000 con 4.47% Su Italia 1 CSI ha ottenuto 1.140.000 spettatori con 4.68%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.736.000 persone con 7.15%

Ascolti Tv venerdì 2, daytime mattutino

Antonella Clerici con E’ sempre mezzogiorno sotto il 13%.UnoMattina ancora superato da Mattino5

Su Rai 1 UnoMattina: 796.000 con 15.49%. Storie Italiane 852.000 con 16.45% e 976.000 con 15.90%. È sempre mezzogiorno 1.495.000 con 12.96%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 167.000 con 3.1%. I Fatti Vostri: 382.000 con 5.85% e 832.000 con 7.84%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 461.000 spettatori con 8.28%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 873.000 con 15.95% e 841.000 con 16.28%. Forum: 1.291.000 con 15.41%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 80.000 con 1.23% e 233.000 con 1.93%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 200.000 telespettatori con 3.1%.

Su La 7 .L’aria che tira 323.000 con 5.20%. L’aria che tira – Oggi 441.000 con 3.72%.

Ascolti Tv venerdì 2, day time pomeridiano

Oggi è un altro giorno ancora in doppia cifra.Vince Matano sulla D’Urso

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.422.000 con 10.42%. Il Paradiso delle Signore: 1.871.000 con 16.42% La Vita in Diretta: 1.772.000 con 15.73%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Barcellona: 454.000 telespettatori con 3.26%.

Su Rai 3 Geo 1.121.000 persone con 9.79%

Su Canale 5 Uomini e donne 2.809.000 con 21.86%. Pomeriggio Cinque 1.383.000 con 13.05% e 1.620.000 con 13.97%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 950.000 telespettatori con 6.66%

Su Italia 1 GF Vip 249.000 persone con 2.2%

Su La 7 Tagadà: 372.000 con 2.93%; Tagadà #Focus 285.000 con 2.63%. Senti chi mangia 123.000 con 1.16%.

Ascolti Tv venerdì 2, seconda serata

Lineanotte supera di poco il 3%

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 733.000 con 8.74%.

Su Rai 2 I Signori dell’Acqua segna 390.000 spettatori con 2.32%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato 302.000 persone con 3.21%.

Su Canale 5 In onda GF 5 Vip

Su Rete 4 Donnavventura Italia: 238.000 spettatori con 4.32%