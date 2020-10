Rete 4 propone del daytime pomeridiano il film Status Unknown Messaggi sospetti. La pellicola è una produzione statunitense dalle atmosfere tra il giallo e il thriller.

La durata di un’ora e 30 minuti. Il film precedentemente andato in onda soltanto su Cine Sony canale chiuso ed acquisito da Mediaset. Per la delicatezza degli argomenti trattati la visione è consigliata ad un pubblico di soli adulti.

Status: Unknown Messaggi sospetti film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Vanessa Parise. Personaggi principali sono Jessica e Cynthia interpretate rispettivamente da Stacey Oristano e Tenaj L. Jackson. Nel cast anche Stephanie Honoré che dà il volto a Karen.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare nella cittadina di Baton Rouge capitale dello Stato della Louisiana e capoluogo della parrocchia di East Baton Rouge.

La produzione è della Active Entertainment. Il titolo originale è Status: Unknown. La colonna sonora è scritta ed eseguita da Luke Corradine.

Status: Unknown Messaggi sospetti – trama del film in onda su Rete 4

La vicenda raccontata inizia con una riunione di ex studenti del liceo dopo molti anni. Jessica e Cynthia, due ex studentesse incontrano la loro amica d’infanzia Karen.

La gioia di essersi ricongiunte fa loro promettere di non lasciarsi più e di rimanere in contatto sui rispettivi social network. Trascorre così un anno e le tre amiche sono rimaste quotidianamente l’una accanto all’altra sul web. Improvvisamente però Karen inizia a pubblicare alcuni strani post con aggiornamenti altrettanto strani sulla sua vita.

Jessica e Cynthia cominciano a preoccuparsi. Jessica cerca di chiamare Karen per informarla che lei e Cynthia saranno in città nel corso della settimana successiva. Purtroppo le due amiche non sono in grado di rintracciarla. Karen infatti non risponde al telefono. A questo punto sono certe che è accaduto qualcosa di grave.

Il passaggio successivo di Jessica è di rintracciare Paul, il marito di Karen per avere notizie sulla sua amica. L’uomo le dà una versione che non convince Jessica. Le dice che Karen è scappata alle Hawaii per una serie di incomprensioni familiari e soprattutto matrimoniali.

Il finale del film

Questa versione non convince Jessica. Un giorno però anche sulla pagina di Karen iniziano ad essere scritti dei post molto strani che certamente sono stati composti da altri e non dall’intestataria del profilo Facebook. Jessica sospetta che dietro questa vicenda ci sia un mistero che va presto risolto. Infatti scopre che Paul aveva una relazione con la sua segretaria.

Lo scopo è di cercare di salvare la vita di Karen.

Status: Unknown Messaggi sospetti – il cast completo

Di seguito il cast del film Messaggi sospetti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori