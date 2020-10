Ascolti Tv sabato 3 ottobre 2020. Ottimo risultato per Ballando con le stelle che contiene, ancora una volta, l’avanzata di Tu si que vales su Canale 5.L’esordio di Le parole della settimana si ferma al 5.7%. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 3 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle ha ottenuto 3.795.000 spettatori con 21.34%

Su Rai 2 SWAT: 1.188.000 con 5.17% e 1.214.000 con 5.48%.

Su Rai 3 Il film Questione di karma ha registrato 932.000 con 4.44%.

Su Canale 5 Tú sí que vales: 4.194.000 spettatori con 23.62%

Su Rete 4 Il film Die Hard – Vivere o morire: 730.000 telespettatori con 3.66%.

Su Italia 1 L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione: 1.106.000 con 5.8%

Su La 7 Il film Il socio ha registrato 492.000 persone con 2.61%%.

Su Tv8 La Tela dell’Assassino: 207.000 spettatori con 0.97%.

Su NOVE Spaccio Capitale: 236.000 persone e 1.07%

Ascolti Tv sabato 3 ottobre 2020, la fascia preserale Senza L’Eredità, boom di ascolti per una puntata in replica di Caduta libera che sfiora il 21%. Blob oltre il 5% Su Rai 1 Concerto per Dante: ha coinvolto 1.487.000 telespettatori con 9.12%. ha coinvolto 1.487.000 telespettatori con 9.12%. Su Rai 2 Dribbling: 610.000 con 3.85%. NCIS Los Angeles: 999.000 con 5.03%. Su Rai 3 Blob 1055.000 persone con 5.21% Su Canale 5 RiCaduta Libera: Inizia la sfida 2.510.000 con 17.81%. Il game: 3.552.000 con 20.93%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 814.000 telespettatori con 4.18%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 485.000 con 2.47%. Su La 7 Grey’s Anatomy, anteprima stagione 16 sigla 193.000 con 1.1%. Ascolti Tv sabato 3 ottobre 2020, l’access prime time Esordio al 5.7% per Le parole della settimana con Gramellini Su Rai 1 Ballando Tutti in Pista: ha conquistato 3.791.000 persone con 16.69% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.303.000 persone con 5.7% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.075.000 spettatori con 17.94%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.136.000 con 5.14% e 1.170.000 con 5.11% Su Italia 1 CSI si fa scegliere da 903.000 spettatori con 4.2% Su La 7 Otto e mezzo Sabato ha registrato 948.000 telespettatori con 4.18%.

Ascolti Tv sabato 3, daytime mattutino

Bene UnoMattina. Generazione Giovani 2.43%

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.411.000 con 20.22%. Buongiorno Benessere 947.000 con 14.1%. Linea verde Life 2.067.000 con 14.1%.

Su Rai 2 Generazione Giovani 157.000 con 2.43%. Dream Hotel Mexico: 525.000 con 4,99%.

Su Rai 3 Tg3 Il Settimanale 943.000 con 7%. TgR 60° Salone Nautico di Genova 536.000 con 3.1%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.295.000 telespettatori con 12.91%.

Su Rete 4 La signora in giallo 514.000 con 3%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 218.000 telespettatori con 2.42%.

Su La 7 L’aria che tira – Il diario 231.000 con 2.38%. Like – Tutto ciò che piace 204.000 con 1.28%.

Ascolti Tv sabato 3, day time pomeridiano

Verissimo al 19.29% con ospite Gabriel Garko

Su Rai 1 Italia Sì 1.368.000 con 11.07% e 1.732.000 con 1.28%

Su Rai 2 Giro d’Italia: 1.285.000 spettatori con 8.46%. Resta a casa e vinci 385.000 con 3.22%.

Su Rai 3 Tv Talk ha fatto compagnia a 951.000 con 6.80%

Su Canale 5 Daydreamer: 2.416.000 con 16.29%. Verissimo 2.462.000 con 19.29%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 617.000 spettatori con 3.78%

Su Italia 1 Deception: 398.000 con 2.75%, 369.000 con 2.80% e 385.000 con 3.19%

Su La 7 Atlantide – Fuori i Mercanti dal Tempio: 206.000 spettatori con 1.49%.

Ascolti Tv sabato 3 ottobre 2020, seconda serata

Un giorno in pretura oltre il 5%

Su Rai 1 Rai News: 597.000 spettatori con 9.84%

Su Rai 2 Bull ha registrato 965.000 persone con 4.85%.

Su Rai 3 Un giorno di Pretura – Marco Vannini: 425.000 con 5.24%.

Su Canale 5 Buonanotte di Tú sí que vales 1.592.000 persone con 20.17%

Su Rete 4 Forza d’Urto 2 è seguito da 225.000 spettatori con 2.58%