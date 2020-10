Il Concerto per Dante, in onda su Rai 1, rappresenta l’apertura delle celebrazioni per il 700esimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. Il sommo poeta era morto a Ravenna il 14 settembre 1321. A dirigere è il maestro Riccardo Muti.

Concerto per Dante su Rai 1 con Riccardo Muti

Oggi, sabato 3 ottobre, iniziano le celebrazioni per l’anniversario della morte dell’autore della Divina Commedia. Il Concerto per Dante è in programma nel cortile d’onore del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle alte cariche dello Stato. Realizzato da Rai Cultura è trasmesso in diretta su Rai1 a partire dalle 18.45. Per questa occasione il game L’Eredità condotto da Flavio Insinna, non va in onda.

Sul podio della sua Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, insieme al Coro dell’Accademia Nazionale d Santa Cecilia, il Maestro Muti propone una scelta di pagine sacre, o d’ispirazione sacra. Fra i brani principali c’è il Te Deum in do maggiore per coro e orchestra Hob XXIIIc:2 di Franz Joseph Haydn.

Viene poi eseguito il mottetto in re maggiore Ave Verum Corpus K 618 di Wolfgang Amadeus Mozart. E’ una delle ultime opere di Mozart, composta dall’autore salisburghese a Baden, nei pressi di Vienna, fra il 17 e il 18 giugno del 1791, pochi mesi prima della prematura morte.

Seguono le Laudi alla Vergine Maria per coro femminile di Giuseppe Verdi, tratte dal Canto XXXIII del Paradiso di Dante.

Sempre di Verdi, il maestro Muti propone anche la celebre Ave Maria dall’Otello, interpretata dal soprano Rosa Feola. In chiusura di concerto il poema sinfonico di Franz Liszt Les préludes, ispirato a un’ode di Alphonse de Lamartine. Fra i poemi sinfonici di Liszt, Les préludes è sicuramente il più famoso. Nel corso della seconda guerra mondiale, il motivo della fanfara della marcia finale divenne il tema principale del giornale radio della Wehrmachtbericht e dei cinegiornali del Die Deutsche Wochenschau.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.

Il calendario delle celebrazioni per Dante

Le Celebrazioni del Settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, coinvolgono innanzitutto la città di Ravenna, la regione Emilia Romagna e tutta l’Italia.

Il calendario delle celebrazioni si conclude a settembre 2021. In particolare domenica 12 settembre 2021, un concerto del maestro Riccardo Muti in piazza San Francesco segna la conclusione degli eventi dedicati al padre della lingua italiana in questa così importante ricorrenza.

Il concerto è parte integrante di un percorso di condivisione tra le città dantesche. Verrà eseguito nei giorni successivi a Firenze e Verona.