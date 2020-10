L’Allieva 3 torna questa sera con due nuovi episodi dai titoli Il coltello di Yanagiba e Stuntgirl.

L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata, alle 21.25. Protagonisti sono Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale rispettivamente nei ruoli di Alice Allevi e Claudio Conforti. New entry, di questa stagione Sergio Assisi nel ruolo del fratello di Conforti.Nel cast anche Antonia Liskova. La regia è di Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini.

L’Allieva 3 trama episodio Il coltello di Yanagiba

Nell’episodio dal titolo Il coltello Yanagiba Alice Allevi conosce Giacomo, il fratello di Claudio. Lei non sapeva che l’uomo da lei amato avesse un fratello che irrompe all’improvviso nella loro vita.

Giacomo è un ragazzo dal fascino selvaggio e fuori dagli schemi che incuriosisce Alice. La neo dottoressa vorrebbe conoscere particolari della loro vita, in particolare qual è il motivo che li ha tenuti divisi in passato. Ma Claudio risponde molto evasivamente, e non accetta di confidarsi, neppure ora che sta per formare una famiglia con Alice.

Ma l’attenzione della neo dottoressa si sposta molto presto da Claudio alla Suprema. La nuova responsabile dell’istituto è una donna moderna e emancipata. Alice ne apprezza il rigore e la considera un modello di vita totalmente diverso da quello che aveva sempre immaginato per sé.

Il caso di cronaca di questo episodio riguarda l’omicidio di una sushi chef che è stata uccisa con un coltello yanagiba, tradizionale coltello da sushi, affilato in modo fine e preciso per favorire l’azione di taglio senza sforzo.

A proposito del delitto Silvia si confronta con Alice sul rapporto di lavoro con il Pubblico Ministero Einardi. In istituto Erika chiede a Paolone di aiutarla a conquistare il fascinoso Sandro che invece sembra essere interessato da Alice. Il primo incontro tra Giacomo e la Suprema non va assolutamente bene. E Claudio si sente ancora più irritato dalla presenza del fratello.

Trama episodio Stuntgirl

Nell’episodio Stuntgirl l’indagine parte dal tragico incidente accaduto ad una controfigura durante le riprese di un film. Alcuni particolari della vicenda catturano l’attenzione di Alice. La giovane dottoressa, presa dal suo lavoro, dimentica un appuntamento con Claudio.

La relazione tra i due diventa sempre più rissosa e imprevedibile.Alice non si accorge, invece, che Sandro con il quale sta effettuando il sopralluogo sul tragico incidente, è sempre più affascinato da lei. Marco ha un’importante occasione di lavoro che li induce a prendere una decisione per il loro futuro. Mentre lavora alla ricerca che la Manes le ha affidato, l’incontenibile curiosità di Alice la porta a fare una sorprendente scoperta sulla Suprema.

L’Allieva 3 serie tv – il cast completo

Ecco tutti gli attori ed i personaggi interpretati nella serie