Ascolti Tv venerdì 9 ottobre 2020. Vince Carlo Conti che fa precipitare il GF Vip 5 al 16.5% nonostante il reality si sia concluso oltre l’una dopo la mezzanotte. Fratelli di Crozza arriva al 5.3%. Buon risultato anche per Propaganda live su La7. Diego Bianchi, riesce ad acciuffare il 5% di share in una serata piena di proposte. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i principali programmi in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 9 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Tale e Quale Show ha raggiunto 3.883.000 telespettatori con 18.9%

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.414.000 telespettatori con 5.6%.

Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato 836.000 persone con 3.6%.

Su Canale 5 GF Vip 5 ha intrattenuto 2.754.000 spettatori con 16.5%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.141.000 telespettatori con 6.5%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine: 843.000 spettatori con 4.4%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 886.000 telespettatori con 5%.

Su Tv8 X Factor: 749.000 spettatori con 3.5%

Su NOVE Fratelli di Crozza: 1.252.000 telespettatori con 5.3%

Ascolti Tv venerdì 9 ottobre 2020, la fascia preserale Cresce Striscia la notizia. Guess my age arriva al 2.6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.489.000 con 18.4%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.074.000 telespettatori con 4.4%. Su Rai 3 Tutto su mia Madre: 1.217.000 con 5.2% e Un Posto al Sole: 1.667.000 con 6.8%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 4.307.000 telespettatori con 17.5%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.334.000 con 5.6% e 1.249.000 con 5.1% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.187.000 spettatori con 4.8%. Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 1.777.000 persone con 7.3%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 628.000 persone con 2.6%. Su NOVE Deal With It: 477.000 telespettatori con 2%. Ascolti Tv venerdì 9 ottobre 2020, l’access prime time Caduta libera oltre il 18%. Ma non ha ancora trovato un super campione Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.711.000 con 18.9%. L’Eredità: 3.984.000 con 21.6%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha siglato 768.000 con 4.6%. Castle 1.077.000 con 5.1% Su Rai 3 Blob: 1.101.000 spettatori con 4.9%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 1.907.000 con 14.1%. Caduta Libera 3.330.000 con 18.6% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 850.000 persone con 4%. Su Italia 1 CSI: NY: 379.000 con 2.2% e 663.000 con 3%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 337.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Little Big Italy: 240.000 telespettatori con 1.3%.

Ascolti Tv venerdì 9, daytime mattutino

Crolla Ogni mattina contro le morning news delle generaliste

Su Rai 1 Uno Mattina: 822.000 con 15.9%. Storie Italiane 856.000 con 17.5% e 847.000 con 14.5%. È sempre mezzogiorno 1.423.000 con 12.9%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 385.000 con 6.1% e 795.000 con 7.9%.

Su Rai 3 Agorà: 408.000 con 7.3%. TG3 Speciale – L’ultimo discorso di Liliana Segre 341.000 con 6.2%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 902.000 con 16.8% e 752.000 con 15.3%

Su Rete 4 La signora in giallo 603.000 persone con 4.1%

Su Italia 1 The Mentalist: 288.000 telespettatori con 3.9%. 288.000 telespettatori con 3.9%.

Su La 7 L’aria che tira 250.000 con 4.2%. L’aria che tira – Oggi 421.000 con 3.7%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 31.000 spettatori con 0.6% e 94.000 con 0.7%

Ascolti Tv venerdì 9, day time pomeridiano

Vola Il paradiso delle Signore con l’ultima puntata della quarta stagione

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.335.000 con 10.1%. Il Paradiso delle Signore: 1.972.000 con 18.2%. La Vita in Diretta 1.649.000 con 15.4%

Su Rai 2 Giro all’arrivo 1.272.000 con 10.4%; Processo alla Tappa 601.000 con 5.9%. Resta a casa e vinci 244.000 con 2.4%.

Su Rai 3 Geo 1.093.000 con 10%

Su Canale 5 Uomini e donne 2.569.000 con 20.4%. Pomeriggio Cinque 1.411.000 con 14.2% e 1.561.000 con 13.9%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 911.000 telespettatori con 6.6%

Su Italia 1 Big Bang Theory è scelto da 506.000 persone con 4.2%

Su La 7 Tagadà ha registrato 338.000 persone con 2.3%

Ascolti Tv venerdì 9 ottobre 2020, seconda serata

Rete 4 oltre il 6% nella seconda serata

Su Rai 1 TV7 ha registrato 798.000 telespettatori con 9.5%.

Su Rai 2 La marcia dei pinguini ha ottenuto 301.000 con 2%

Su Rai 3 Taobuk Taormina coinvolge 190.000 spettatori con 1.2%

Su Canale 5 In onda il GF Vip 5

Su Rete 4 Motive: 316.000 spettatori con 6.1%