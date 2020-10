Spot Pata, Gerry Scotti zappatore nella pubblicità delle patatine

Torna sugli schermi tv lo spot delle patatine Pata con Gerry Scotti, in doppia veste di testimonial e zappatore, per cavare le patate da terra. È una pubblicità dello scorso anno, ma di nuovo in rotazione da qualche settimana. Insieme a Scotti c’è Remo Gobbi, patron dell’azienda Pata.

Spot in Tv Pata, Gerry Scotti testimonial delle patatine

Avevamo visto Gerry Scotti pelare le patate, prepararle e poi imbustarle. Era anche salito sulla moto, per consegnarle velocemente prima che le patatine perdessero in qualità. In quest’ultimo spot Pata, invece, Remo Gobbi chiede al testimonial di approfondire un ultimo campo: quello di patate, appunto.

È l’episodio conclusivo di quella che potremmo definire una campagna pubblicitaria seriale, iniziata ben cinque anni fa. Protagonisti sempre il presentatore di Canale 5 e il fondatore di Pata, che insieme hanno scoperto le fasi della lavorazione. Filo conduttore è il clima scherzoso degli spot, in cui Scotti pubblicizza il prodotto, ma puntualmente fa fatica a resistere alla bontà delle Pata. Con Remo Gobbi a mettergli una mano sulla spalla per richiamarlo al dovere.

Il marchio Pata è stato protagonista di una buona crescita negli ultimi anni. Come tante altre aziende, negli ambiti più disparati, ha deciso di proporre ai consumatori una vasta linea di prodotti premium. Patatine spesso preparate con ricette semplici, ma curate nei dettagli, dagli ingredienti al packaging, per dare l’idea di un prodotto superiore. La strategia, evidentemente, ha funzionato.

La collaborazione con Gerry Scotti nasce in concomitanza con una sponsorizzazione del gioco Caduta Libera. Scotti ha girato una finestra promozionale all’interno del programma e poi gli spot di Pata. Del resto, la stessa cosa è successa con altri prodotti di cui è diventato testimonial.

Il video della pubblicità Pata con Gerry Scotti zappatore

Il video della pubblicità Pata segue lo schema degli altri spot girati per la campagna. Nei primi secondi, Gerry Scotti parla della bontà degli snack. Dice di sapere tutto delle patatine, dopo aver partecipato in prima persona ad ogni passaggio della preparazione.

Parla da dietro un bancone in legno, su cui sono messe in fila le patatine della linea “Metodo artigianale”. Tra le quali ci sono quelle classiche, quelle aceto e vino, quelle con il rosmarino e le senza glutine. Ma fanno capolino anche le Artigianali Gourmet, ultime novità in casa Pata. Sono patatine all’olio d’oliva, ai pomodorini secchi o al tartufo.

Gerry Scotti, quindi, in tono scherzoso spiega che dopo esser diventato esperto di come si preparano e come si imbustano, sa anche come si assaggiano. E decide di prendere una patatina dal sacchetto delle nuove Artigianali con solo olio d’oliva.

Inizia a mangiarle, addirittura chiudendo gli occhi estasiato dalla bontà. Ma poi arriva Remo Gobbi, che vestito da cuoco interrompe il suo idillio, mettendogli una mano sulla spalla: “Ehi Gerry, c’è ancora un campo da approfondire!”. L’espressione del conduttore lascia spazio allo sconforto e prima ancora di riuscire a chiedersi di quale si tratta, si ritrova in un campo di patate.

Remo Gobbi gli passa una pala e lui non può tirarsi indietro: “Eh, mi tocca, sono il testimonial”. La pubblicità Pata si chiude con Gerry Scotti, curvo sulla pala e destinato a scavare a lungo.