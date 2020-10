Ascolti Tv sabato 10 ottobre 2020. Crescono i consensi per i due programmi del sabato sera. Tu si que vales supera il 24% e Ballando arriva al 22%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri

Ascolti Tv sabato 10 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle: ha ottenuto 4.007.000 spettatori con 22%

Su Rai 2 S.W.A.T. 1.248.000 con 5.5%. Bull: 882.000 spettatori con 4.4%

Su Rai 3 Se Dio vuole:1.131.000 spettatori con 5.3%.

Su Canale 5 Tú sí que vales: 4.357.000 telespettatori con 24.5%.

Su Rete 4 Die Hard – Duri a morire: 691.000 con 3.4%

Su Italia 1 Smallfoot – Il mio amico delle nevi: 901.000 telespettatori con 4%

Su La 7 Il destino di un cavaliere ha registrato 397.000 persone con 1.9%.

Su Tv8 Il negoziatore segna 289.000 persone con 1.6%

Su NOVE Avamposti è scelto da 301.000 spettatori con 1.5%

Su Rai 1 L'Eredità – La Sfida dei Sette: 2.636.000 con 17.7%. L'Eredità: 3.928.000 con 21.5%. Su Rai 2 Dribbling ha conquistato 407.000 persone con 2.5% Su Rai 3 Blob: 1.000.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.273.000 con 16.1%. Il game: 3.140.000 con 17.9% Su Rete 4 Tempesta d'Amore intrattiene 754.000 spettatori con 3.8% Su La 7 The Good Wife: 131.000 con 1.1% e 159.000 con 1% Su Tv8 Prove di Formula 1 hanno siglato 266.000 spettatori con 1.6% Su NOVE Gino cerca Chef: 188.000 persone con 1% Ascolti Tv sabato 10 ottobre 2020, l'access prime time Quasi testa a testa tra Ballando tutti in pista e Striscia la notizia. Otto e mezzo sabato si ferma al 4.6% Su Rai 1 Ballando Tutti in Pista: 4.174.000 spettatori con 18.4%. Su Rai 3 Le Parola della Settimana interessa 1.340.000 persone con 5.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.312.000 spettatori con 18.9% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.114.000 con 5% e 1.057.000 con 4.6%. Su Italia 1 C.S.I. – Scene del Crimine: 1.079.000 spettatori con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.018.000 persone con 4.5% Su Tv8 4 Ristoranti: 408.000 persone con 1.8%. Su NOVE Fratelli di Crozza ha raccolto 384.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 10, daytime mattutino

Male il day time mattutino di Rai 2

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno: 144.000 con 7.5%. Unomattina in Famiglia: 1.340.000 con 20.4% e 1.140.000 con 18.3%

Su Rai 2 Il Nostro Capotale Umano: 119.000 con 1.8%. Generazione Giovani: 163.000 con 2.7%

Su Rai 3 Elisir del sabato ha registrato 346.000 persone con 5.3%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1184.000 con 13.5%.

Su Rete 4 Sempre Verde 273.000 persone con 1.7%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 148.000 con 2.5% e 149.000 con 2.5%

Su La 7 Omnibus: 214.000 con 3.8%. Il segmento News 118.000 con 3.5%. Il Dibattito 221.000 con 3.5%.

Ascolti Tv sabato 10, day time pomeridiano

Salgono gli ascolti per Resta a casa e vinci nel day time del sabato. Verissimo con Can Yaman al 19%

Su Rai 1 Linea Blu per Barcolana 52 1.517.000 con 9.8%. Italia Sì: 1.086.000 con 9.2% e 1.443.000 con 11.7%

Su Rai 2 Giro all’arrivo 1.768.000 con 13.5%. Processo alla Tappa 797.000 con 6.8%. Resta a casa e vinci 367.000 con 3.2%.

Su Rai 3 Tv Talk: 955.000 spettatori con 7.3%. Frontiere: 506.000 spettatori con 4.3%

Su Canale 5 Daydreamer: 2.309.000 con 16.6%. Verissimo: 2.304.000 spettatori con 19%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 695.000 spettatori con 4.6%.

Su Italia 1 Giù in 60 secondi: 581.000 telespettatori con 3.5%.

Su La 7 Atlantide: 232.000 spettatori con 1.8%

Ascolti Tv sabato 10, seconda serata

Spaccio Capitale al 2.8%

Su Rai 1 Rai News: 667.000 persone interessate con 11.2%

Su Rai 2 Bull ha registrato 882.000 persone con 4.4%.

Su Rai 3 Un Giorno in Pretura interessa 497.000 persone con 5.3%.

Su Rete 4 Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca: 264.000 con 3.1%

Su Italia 1 Mostri contro alieni: 419.000 spettatori con 3.1%.

Su Tv8 Il piccolo Lorys: 112.000 spettatori con 1.3%.