Gino cerca chef è il programma tv con protagonista Gino D’Acampo. L’imprenditore e chef partenopeo torna sul piccolo schermo con un nuovo format tv in onda dal 10 settembre alle ore 21:25 sul Nove.

Gino cerca chef, Gino D’Acampo, Fred Sirieix, le sfide

Accanto al protagonista Gino D’Acampo, c’è il maître francese Fred Sirieix. I due, in ogni puntata mettono alla prova nove chef amatoriali e non, in una sfida ai fornelli. Chi vince si aggiudica un vero e proprio contratto di assunzione in uno dei 50 ristoranti in UK di proprietà dello chef Gino D’Acampo.

La prima sfida si chiama cavallo di battaglia. I nove concorrenti divisi a gruppi di tre devono cucinare il loro piatto forte. Possono scegliere tra un antipasto, un primo, un secondo o un dolce. In questo modo possono aggiudicarsi una delle 3 Chef Seat a disposizione.

Al termine di ogni manche Gino e Fred valutano l’esecuzione e l’impiattamento. E scelgono chi fra i tre concorrenti in gara, ha meritato l’ambita sedia. Ad ogni manche, il “gioco delle sedie” cambierà gli scenari e ribalterà i verdetti.

Decretati i tre migliori cuochi della prima sfida, è la volta della Prova di carattere. Con tale competizione si verifica la forza caratteriale, la resistenza, la determinazione ma anche l’abilità e l’astuzia nel portare a termine il compito assegnato.

La prova si divide in una prima parte in esterna con Fred alla ricerca degli ingredienti necessari all’esecuzione della ricetta che viene poi eseguita in cucina. La ricetta da preparare è mostrata direttamente ai fornelli dallo Chef Gino D’Acampo. I concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni date per replicare la pietanza e sperare di passare il turno.

La sfida finale

I due aspiranti vincitori che meglio hanno eseguito il compito affidato, affrontano la sfida finale. L’ultima competizione si tiene proprio in uno dei 50 ristoranti della Gran Bretagna di proprietà dello chef partenopeo.

In terra inglese i due finalisti dovranno cimentarsi con tre piatti tratti dal menu del ristorante. Ad affiancarli nell’esecuzione, lo staff del ristorante con il quale dovranno interfacciarsi ovviamente in lingua inglese.

A fine preparazione Gino e Fred assaggeranno i piatti ma spetterà allo chef originario di Torre del Greco decidere a chi intestare il contratto di assunzione.

Un radicale cambio di vita che ogni puntata porterà a trovare un lavoro concreto e ad esaudire il sogno di tutta una vita.

Gino cerca Chef dove vederlo

Il programma è prodotto da Wavy una Unit di Fremantle, per Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.

La puntata è disponibile in anteprima su DPlay Plus il 6 settembre e successivamente anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).