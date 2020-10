Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020. Il Grande Fratello Vip 5 vince in termini di share per aver chiuso i battenti oltre l’una di notte. Da segnalare il boom di ascolti di Fratelli di Crozza che sfonda il tetto del 6% sul canale Nove. Molte le altre proposte, in un venerdì estremamente competitivo. Penalizzato Titolo V su Rai 3. Il nuovo talk scende sotto la soglia del 3%. E inizia il declino. Ecco, nei dettagli, il quadro completo dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Tale e Quale Show – Il Torneo ha registrato 3.816.000 spettatori con 17.8%

Su Rai 2 NCIS: 1.532.000 con 5.6%. The Rookie 1.168.000 con 4.9%

Su Rai 3 Titolo V ha interessato 516.000 telespettatori con 2.4%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha coinvolto 3.188.000 spettatori con 18.7%

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.141.000 telespettatori con 6%.

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha interessato 1.255.000 spettatori con 6.2%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 980.000 telespettatori con 5.1%.

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 421.000 telespettatori con 1.6%.

Su NOVE Fratelli di Crozza sale a 1.580.000 telespettatori con 6.2%.

Su Real Time Bake Off Italia: 731.000 spettatori con 2.9%.

Ascolti Tv venerdì 30 ottobre 2020, la fascia preserale Caduta libera al 18.9% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.073.000 con 17.2%. L’Eredità: 4.555.000 con 21.2%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto 701.000 spettatori con 3.5%. NCIS 1.002.000 con 4.1% Su Rai 3 Blob: 1.208.000 spettatori con 4.9% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.543.000 con 14.5%. Caduta Libera 3.964.000 con 18.9% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 953.000 telespettatori con 4%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 681.000 telespettatori con 2.9% Su La 7 The Good Wife: 202.000 con 1.2% e 270.000 con 1.3%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 355.000 con 1.5%. Su NOVE Little Big Italy: 293.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv venerdì 30, l’access prime time Geppy Cucciari ferma al 5%. Striscia supera Soliti ignoti-il ritorno. Crescono Papi e Corsi Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.844.000 telespettatori con 17.7%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.557.000 telespettatori con 5.7%. Su Rai 3 Che succ3de? 1.311.000 con 5%. Un posto al sole 1.799.000 con 6.6%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 5.053.000 telespettatori con 18.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.310.000 con 4.9% e 1.299.000 con 4.7%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.146.000 persone con 4.2% Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 1.972.000 telespettatori con 7.2%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 693.000 persone con 2.5%. Su NOVE Deal With It ha giocato con 642.000 telespettatori e 2.4%.

Ascolti Tv venerdì 30, daytime mattutino

Male il day time mattutino di Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno sotto il 12%

Su Rai 1 UnoMattina: 797.000 con 14.5%. Storie Italiane 825.000 con 15.6% e 725.000 con 11.5%. È sempre mezzogiorno 1.361.000 con 11.9%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 143.000 con 2.5%. I Fatti Vostri: 632.000 con 7.4%.

Su Rai 3 Agorà coinvolge 484.000 spettatori con 8.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 962.000 con 16.7% e 931.000 con 17.8%. Forum: 1.506.000 con 17.9%

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 104.000 con 1.6% e 183.000 con 1.6%. La signora in giallo 614.000 con 4%.

Su Italia 1 The Mentalist: 200.000 con 3.7% e 285.000 con 4.3%.

Su La 7 L’aria che tira 329.000 con 5.2%. L’aria che tira – Oggi 411.000 con 3.5%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 33.000 con 0.6% e 107.000 con 0.7%

Ascolti Tv venerdì 30, day time pomeridiano

Matano vince ancora, anche se di misura sulla D’Urso. Rai 2 molto in basso.

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.429.000 con 10.8%. Il paradiso delle signore: 1.868.000 con 16.7%. La Vita in Diretta: 2.025.000 con 14.7%.

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 405.000 con 2.8%. Quasi Detto fatto: 370.000 con 2.9%. Il factual: 499.000 con 4.4%. Resta a casa e vinci 324.000 con 2.5%.

Su Rai 3 #Maestri 452.000 persone con 3.9%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.747.000 con 14.1% e 2.093.000 con 14.2%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 921.000 telespettatori e 6.7%.

Su Italia 1 Friends: 400.000 con 3.2%. GF Vip 372.000 con 2.5%%.

Ascolti Tv venerdì 30, seconda serata

Su Rai 1 TV7 ha registrato 692.000 telespettatori con 8.4%

Su Rai 2 Covid – La prima battaglia: 381.000 con 2.2%.

Su Rai 3 Tg3 LineaNotte; 352.000 telespettatori con 3.6%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night 1.565.000 persone con 28.6%

Su Rete 4 Il film Pasolini: 223.000 telespettatori con 4.2%.