Ascolti Tv sabato 31 ottobre 2020. Tu si que vales raggiunge il 26.9%. Nella puntata, registrata, era presente Gerry Scotti risultato positivo al Covid e quindi in quarantena. Milly Carlucci si ferma al buon risultato del 20%. Sapiens su Rai 3 con la seconda puntata, si ferma al 5.1%. Rai 2 ha ricordato Sean Connery scomparso con una delle sue migliori interpretazioni: Il nome della rosa. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 31 ottobre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle è stato seguito da 4.021.000 spettatori con 20%

Su Rai 2 Il Nome della Rosa è stato seguito da 1.092.000 persone con 4.5%

Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta: 1.109.000 spettatori con 5.1%

Su Canale 5 Tú sí que vales: ha raggiunto 5.204.000 spettatori con 26.9%

Su Rete 4: 58 Minuti per Morire – Die Harder: 732.000 telespettatori con 3.2%

Su Italia 1 Canterville – Un Fantasma per Antenato ha intrattenuto 1.206.000 persone con 4.8%

Su La 7 Mato Grosso ha registrato 693.000 persone con 2.9%.

Su Tv8 Scream ha raggiunto 207.000 spettatori con 0.9%.

Su NOVE Le Bestie di Satana: 353.000 persone con 1.5%

Ascolti Tv sabato 31 ottobre 2020, la fascia preserale Per la prima volta, nella nuova edizione, L’Eredità sotto il 20%. Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto 3.133.000 con 16.3%. L’Eredità: 4.396.000 con 19.8% Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 538.000 persone con 2.6% Su Rai 3 Blob sigla 996.000 spettatori con 4.1% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.891.000 con 15.4%. RiCaduta Libera: 3.588.000 con 16.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 867.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 Il film Il vampiretto: 893.000 telespettatori con 3.6%. Su La 7 The Good Wife: 124.000 con 0.7% e 162.000 con 0.8% Ascolti Tv sabato 31 ottobre 2020, l’access prime time Bene Gramellini con Le parole della settimana. Striscia con Sergio Friscia al 19.5% Su Rai 1 Ballando Tutti in Pista: ha conquistato 4.460.000 spettatori con 17% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: presentazione 1.123.000 con 4.4% e 1.597.000 con 6.1%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 5.107.000 telespettatori con 19.5%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.377.000 con 5.4% e 1.360.000 con 5.2%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti segna 483.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE I Migliori Fratelli di Crozza: 436.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv sabato 31, daytime mattutino

Bene UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.301.000 con 19.5%. Buongiorno Benessere 808.000 con 12.9%. Linea verde Life 2.191.000 con 15.4%.

Su Rai 3 Elisir del sabato ha registrato 316.000 persone con 4.8%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.222.000 telespettatori con 12.2%.

Su Rete 4 Sempre verde 299.000 persone con 1.8%

Su Italia 1 Il film The Little Witch: 351.000 telespettatori con 5.1%.

Su La 7 Omnibus: 272.000 con 4.6%. Nel segmento News 163.000 con 4.3% e nel Dibattito 286.000 con 4.4%.

Ascolti Tv sabato 31 ottobre, day time pomeridiano

ItaliaSi al 12.4% nella seconda parte

Su Rai 1 Il Caffè di Raiuno: 168.000 con 7.8%. Buongiorno Benessere: 808.000 con 12.9%. Passaggio a Nord Ovest: 920.000 con 11.1%. Linea Verde Life: 2.191.000 con 15.4%. Italia Si: 1.582.000 con 11.5% e 2.048.000 con 12.4%.

Su Rai 2 Giovani e Famosi: 310.000 con 2.3%. Stop and Go: 309.000 spettatori con 2.3%

Su Rai 3 Tv Talk ha avuto un ascolto di 1.085.000 spettatori con 8%

Su Canale 5 Verissimo 2.213.000 con 16.6%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 780.000 con 4.8%. Messaggio per uccidere: 492.000 con 3.1%.

Su Italia 1 maratona Halloween de I Simpson ha raccolto 795.000 spettatori con 4.8%

Su La 7 Atlantide ha registrato 225.000 telespettatori con 1.6%.

Ascolti Tv sabato 31, seconda serata

Ottimi ascolti per Un giorno in Pretura sul caso Marco Vannini

Su Rai 1 Il film Quell’ultimo ponte: 521.000 telespettatori con 8.8%.

Su Rai 2 TG2 Dossier: 341.000 spettatori con 2.2%

Su Rai 3 Un giorno di Pretura – Marco Vannini: alla ricerca della verità: 528.000 con 7.8%.

Su Rete 4 Il film La giusta causa: 272.000 telespettatori con 3.1%.