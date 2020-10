Anche Gerry Scotti è positivo al Covid. La notizia è stata data dallo stesso conduttore sul suo profilo Instagram. Ed ha sorpreso tutti i fan del conduttore Mediaset abituati a vedere zio Gerry nei tanti programmi di cui è protagonista.

Gerry Scotti positivo al Covid 19

Intanto Scotti, positivo al coronavirus è protagonista di Caduta libera su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nel fine settimana vanno in onda le migliori puntate del passato. E’ anche presente a Chi vuol essere milionario che, con otto puntate all’attivo, si conclude giovedì 29 ottobre.Infine è nella giuria di Tu si que vales, il talent che va in onda il sabato sera in prime rime su Canale 5.

Scotti ha scritto sul suo profilo a Instagram: volevo essere io a dirvelo, ho contratto il covid-19. Adesso sono a casa sotto controllo medico.

E poi ha ringraziato tutti per l’affetto e l’interessamento. Ha anche sottolineato che sta abbastanza bene. Salvo qualche colpetto di tosse e sintomi leggeri, il conduttore non credeva di essere stato contagiato.

Ha svelato poi che si è reso conto di quanto sia davvero infido il virus che si trova ovunque e riesce a sconfiggere anche tutte le precauzioni che ognuno di noi prende. Scotti ha anche svelato che non sa assolutamente come possa aver contratto il Covid.

Non sono stato imprudente. Al contrario in casa sono stato rigorosissimo.Ho avuto contatti sporadici con gli amici sempre con le regole di sicurezza. Non vedo neanche mio figlio, ha detto.

Come ha scoperto di essere positivo

Gerry Scotti ha scoperto di essere positivo dopo aver fatto il tampone perché doveva andare a Roma a registrare una puntata di Tu sì que vales.

E poiché tutti i dipendenti e i professionisti Mediaset sono sottoposti a tampone molto frequentemente, questa volta, all’ennesimo controllo, è risultato positivo.

Per fortuna la virulenza non è assolutamente forte. E il conduttore potrebbe tornare in forma in pochi giorni.

Lui stesso ha confessato di aver pensato ad una influenza visto qualche decimo di febbre e una certa stanchezza.

Intanto non si ferma e registra da casa.

Al conduttore i nostri più sinceri auguri di prontissima guarigione.