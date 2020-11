Ascolti Tv martedì 3 novembre 2020. Preferisco il Paradiso, omaggio di Rai 1 a Gigi Proietti, conquista il 16.8% di share. La Champions vince, ma di poco. #cartabianda distanza al ribasso i competitor Fuori dal coro e diMartedì. Buon risultato per Il Collegio che raggiunge il 10.6%. La maratona Mentana per le elezioni USA oltre il 7%. Ecco nei dettagli la risposta dell’Auditel ai programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 3 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Preferisco il Paradiso, fiction con Gigi Proietti: 4.111.000 persone con 16.8%

Su Rai 2 Il Collegio, seconda puntata: 2.469.000 telespettatori con 10.6%.

Su Rai 3 #cartabianca ha interessato 1.058.000 spettatori con 4.5%

Su Canale 5 Real Madrid – Inter, Champions League: 4.907.000 telespettatori con 17.8%.

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 1.056.000 spettatori con 5.3%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.522.000 spettatori con 8.2%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.300.000 telespettatori con 5.5%.

Su Tv8 Il film Natale a Winters Inn: 359.000 telespettatori con 1.4%.

Su NOVE Il film Nati stanchi ha registrato 408.000 telespettatori con 1.5%.

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista: 730.000 spettatori con 2.6%.

Ascolti Tv martedì 3 novembre 2020, la fascia preserale Il nuovo campione di L’Eredità si ferma al 21.9% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.632.000 con 18.9%. L’Eredità: 4.980.000 con 21.9%. Su Rai 2 NCIS: 1.048.000 telespettatori con 4.1%. Su Rai 3 Blob: 1.267.000 spettatori con 4.9% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.610.000 con 14%. Caduta Libera: 3.889.000 con 14.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 937.000 persone con 3.7%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 623.000 telespettatori con 2.5%. Su La 7 Il docufilm Fahrenheit 9/11 ha registrato 235.000 telespettatori con 1.3%. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars: 329.000 spettatori con 1.3%. Ascolti Tv martedì 3 novembre 2020, l’access prime time Perde colpi Geppy Cucciari su Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti: 5.073.000 con 17.7%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.574.000 telespettatori con 5.5%. Su Rai 3 Che succ3de? 1.225.000 con 4.5%. Un posto al sole 1713.000 con 6%. Su Canale 5 Striscina la Notizina: 4.669.000 spettatori con 16.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.723.000 con 6.2% e 1490.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.193.000 spettatori con 4.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.166.000 persone con 7.6% Su Tv8 Guess my age: 577.000 telespettatori con 2%. Su NOVE Deal With It ha registrato 482.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 3, daytime mattutino

Perde ancora share Ogni mattina su Tv8.

Su Rai 1 UnoMattina: 901.000 con 15.6%. Storie Italiane 1.043.000 con 17.8% e 1.046.000 con 15.1%. È sempre mezzogiorno 1622.000 con 13.1%

Su Rai 2 Fatti Vostri: 528.000 con 6.9% e 941.000 con 8.1%.

Su Rai 3 Agorà convince 539.000 spettatori con 8.4%

Su Canale 5 Forum: 1.525.000 telespettatori con 16.6%.

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 275.000 telespettatori con 3.7%. ha registrato 275.000 telespettatori con 3.7%.

Su La 7 L’aria che tira 374.000 con 5.6%. L’aria che tira – Oggi 582.000 con 4.6%

Su Tv8 Ogni Mattina: 56.000 con 0.9% e 72.000 con 0.5%.

Ascolti Tv martedì 3, day time pomeridiano

Matano con La vita in diretta vince su Pomeriggio 5 sempre più spesso

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.733.000 con 12.1%. Il Paradiso delle Signore: 2.049.000 con 17.1%.

Su Rai 2 Ore 14: 414.000 con 2.6%. Detto Fatto: 449.000 con 3.6%. Resta a casa e vinci 283.000 con 2%. La Vita in Diretta 2.608.000 con 17.2%.

Su Rai 3 #Maestri 493.000 con 4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.152.000 con 15.5% e 2.538.000 con 15.9%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 853.000 telespettatori con 5.7%

Ascolti Tv martedì 3, seconda serata

Porta a porta sulle elezioni USA 11.4%. Maratona Mentana oltre il 7%. Boom per Una pezza di Lundini

Su Rai 1 Porta a Porta – Elezioni USA 2020 677.000 con 11.4%

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 583.000 telespettatori con 5.2%.

Su Rai 3 La notte americana: 344.000 con 6.8%.

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show: 582.000 con 6.7