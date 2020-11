Ascolti Tv giovedì 5 novembre 2020. La serata è vinta dalla serie di Rai 1 con Luca Argentero. Chi vuol essere milionario sotto il 9% con una puntata registrata prima della pandemia.Speciale mezz’ora in più non va oltre il 3.4%. Dritto e Rovescio supera il 6% ed ha la meglio su Piazzapulita. In seconda serata AmaSanremo cala. Il secondo appuntamento live con X Factor e Daniela Collu al posto di Cattetan colpito da Covid, ha ottenuto 861.000 spettatori con 3.8%.

Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv giovedì 5 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Doc – Nelle Tue Mani ha raggiunto 7.667.000 spettatori con 28.3%

Su Rai 2 FBI: 848.000 con 3%. I due episodi di 911 hanno ottenuto 701.000 telespettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Speciale Mezz’ora in più – Il Mondo che verrà:759.000 spettatori con 3.4%

Su Canale 5 Chi Vuol Esser Milionario? ha registrato 1.812.000 spettatori con 8.9%

Su Rete 4 Dritto e Rovescio: 1.181.000 spettatori con 6.2%

Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.785.000 persone con 9.9

Su La 7 Piazzapulita ha registrato 1.161.000 spettatori con 5.1%

Su Tv8 Milan – Lille è stata seguita da 1.754.000 telespettatori con 6.5%.

Su NOVE Cambio Moglie ha esordito con 405.000 spettatori con 1.5%

Ascolti Tv giovedì 5 novembre 2020, la fascia preserale Debole la programmazione di Italia 1 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.347.000 con 18.2%. L’Eredità: 4.815.000 con 21.5% Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 808.000 persone con 3.9% Su Rai 3 Blob sigla 1.242.000 spettatori con 4.8% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.515.000 con 14.1%. Caduta Libera: 3.959.000 con 18.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 954.000 telespettatori con 3.8%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag: 514.000 con 2.6%. CSI: NY: 516.000 con 2.1% Su La 7 The Good Wife: 175.000 con 1.1% e 200.000 con 0.9%. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars: 352.000 spettatori con.4%. Ascolti Tv giovedì 5 novembre 2020, l’access prime time Crollano gli ascolti di Un posto al sole. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.564.000 con 19.7%. Su Rai 2 Post ha registrato 1.274.000 telespettatori con 4.5%. Su Rai 3 Che succ3de? 1.159.000 con 4.3%. Un posto al sole 1.585.000 con 5.6%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 3.968.000 telespettatori con 14%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.384.000 con 5% e 1.227.000 con 4.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.163.000 telespettatori con 4.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.040.000 persone con 7.3% Su Tv8 Deal With It – Stai al Gioco: 656.000 spettatori con 2.3%

Ascolti Tv giovedì 5, daytime mattutino

UnoMattina con la diretta dei funerali di Gigi Proietti al 27.3%

Su Rai 1 UnoMattina: 991.000 telespettatori con 17.1%. Unomattina Funerali di Gigi Proietti: 2.667.000 con 27.3%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 310.000 con 3.6% e 761.000 con 6.2%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 579.000 persone con 8.7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1051.000 con 16% e 854.000 con 13.2%. Forum: 1.395.000 con 13.5%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 107.000 con 1.3% e 224.000 con 1.7%.

Su Italia 1 The Mentalist: 217.000 spettatori con 2.5% 217.000 spettatori con 2.5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 389.000 con 4.6% e 468.000 con 3.4% nella seconda parte detta ‘Oggi’.

Su Tv8 Ogni Mattina ha raccolto 102.000 spettatori con 0.6%.

Ascolti Tv giovedì 5, day time pomeridiano

La vita in diretta vince ancora sulla concorrenza

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.798.000 con 12.8%. Il paradiso delle signore: 1.967.000 con 16.9%. La Vita in Diretta: 2.377.000 con 16.3%.

Su Rai 2 Ore 14: 354.000 con 2.3%. Detto Fatto: 322.000 con 2.4% e 522.000 con 4.4%. Resta a casa e vinci 358.000 con 2.6%.

Su Rai 3 Che tempo che fa omaggio a Proietti 1.608.000 con 11.5%. #Maestri 520.000 con 4.2%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.956.000 con 15.1% e 2.298.000 con 15.3%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 837.000 telespettatori con 5.7%

Su La 7 Tagadà ha interessato 422.000 persone con 3.3%

Ascolti Tv giovedì 5, seconda serata

Cala AmaSanremo. Esordio flop per Più o meno con Sabrina Giannini

Su Rai 1 AmaSanremo, seconda puntata: 1.938.000 con 10.3%. Porta a Porta: 838.000 con 9.9%.

Su Rai 2 Più o Meno: 133.000 spettatori con 1.5%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte segna 528.000 persone con 6.4%.

Su Canale 5 X Style: 393.000 spettatori con 5.7%.

Su Rete 4 Hatfields & Mccoys: Cattivo Sangue: 133.000 spettatori con 3%