Romulus serie tv dal 6 novembre su Sky Atlantic e Now Tv

Sky Atlantic propone la serie tv Romulus a partire dal 6 novembre in prima serata. Si tratta di una vicenda di genere storico-epico che racconta l’origine della città di Roma.Il progetto si avvale della ricostruzione degli eventi che, fra storia, leggenda e rivoluzione, portarono alla nascita di Roma. Dieci gli episodi complessivi.

Romulus serie tv – regia, protagonisti, dove è girata

Creata e prodotta da Matteo Rovere, la serie tv è diretta da Matteo Rovere, Michele Alhaique ed Enrico Maria Artale. La sceneggiatura è di Filippo Gravino, Guido Iuculano e Matteo Rovere che firma, per la prima volta un progetto per la tv.

Le riprese si sono svolte nel Lazio, in molte zone davvero impensabili e raggiungibili solo attraversando cunicolo sotterranei. Moltissime scene si sono svolte anche nei fiumi, nelle paludi, nei boschi con gli animali e addirittura in alcune rapide.

Le ultime scene sono state girate a Bellegra, comune di 2 818 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale, sempre nel Lazio.

L’idea, secondo il regista, è di accompagnare il telespettatore in luoghi dove nessuna fiction lo aveva mai condotto.

La produzione è di Sky in collaborazione con Cattleya e Groenlandia.

Romulus – trama della serie tv in onda su Sky Atlantic

La serie si apre con immagini di un mondo arcaico e selvaggio, dove dominano la violenza e la paura e gli uomini vivono soggiogati dal volere degli dei.Siamo nel Lazio, VIII secolo a.C.

I trenta popoli della Lega Latina vivono da anni sotto la guida del re di Alba Numitor. Ma siccità e carestia stanno minacciando la pace e la vita di queste città. Fuori, invece c’è il bosco, un luogo oscuro abitato da creature crudeli e misteriose.

Il re Numitor deve consultare l’aruspice. Il responso è implacabile: il re dovrà andare in esilio e il suo trono passerà ai nipoti, Enitos e Yemos, gemelli nati da sua figlia Silvia.

Il legame tra i due ragazzi, dall’indole così diversa, è indissolubile: sono l’uno l’ombra dell’altro. Enitos, il più coraggioso e responsabile, nasconde però un segreto: ama, riamato, la giovane Ilia, chiusa da anni nel tempio di Vesta.

A Velia, intanto, un gruppo di ragazzi, i Luperci, viene inviato nel bosco per un rito di iniziazione. Devono sopravvivere alla minaccia di Rumina, la dea selvaggia e misteriosa che abita la foresta. Tra loro c’è Wiros, schiavo e orfano, che diventa presto la vittima dei soprusi di tutti.

Nel frattempo, qualcuno ad Alba decide di cambiare il destino dei gemelli e impossessarsi del trono. E’ il fratello di Numitor, Amulius convinto dalla moglie Gala, a considerare la destituzione del fratello. Sarebbe l’ultima possibilità per appagare la sua sete di potere.

Ma non tutto andrà come previsto. Yemos dovrà scappare dalla sua città e andrà a rifugiarsi nei boschi. È qui che la sua strada intreccia quella di Wiros: il principe fuggiasco e lo schiavo perseguitato diventano amici, anzi fratelli. E la loro alleanza sarà la scintilla che li porterà a sfidare l’ordine in cui erano stati cresciuti.

Il finale della serie

Insieme verranno accolti nel misterioso mondo dei seguaci di Rumina. Saranno guidati dalla Lupa, guerriera feroce e materna, che li inizia a sanguinose tradizioni e rivela loro il sogno di una città capace di sfidare ogni potenza e di accogliere tutti i diseredati. Si tratta di Ruma. Intanto Ilia sfida il destino che le era stato imposto e si trasforma in una guerriera in cerca di vendetta e senza pietà.

Tra battaglie feroci e riti arcani, ambizioni umane e destini sovrannaturali, le loro giovani vite saranno stravolte per sempre. Le loro gesta cambieranno il mondo e daranno origine alla leggenda. Romulus è la storia epica della nascita di Roma come non è mai stata raccontata

Romulus serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie Romulus e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori