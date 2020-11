Ascolti Tv lunedì 9 novembre 2020. Parte con il 21% di share la nuova serie di Rai 1 Gli orologi del diavolo con Beppe Fiorello. Cresce il GF Vip 5 che supera il 20% con la squalifica di Stefano Bettarini per bestemmia. Mantengono gli ascolti di Quarta Repubblica. E Report supera il 10% di share. Ecco, nei dettagli, il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 9 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Gli orologi del diavolo, prima puntata, ha registrato 5.184.000 telespettatori con 21%.

Su Rai 2 Il film Kingsman – Secret Service: 1.122.000 telespettatori con 4.5%.

Su Rai 3 Report: 1.985.000 con 6.9% nella presentazione. Il programma 2.837.000 con 10.9%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto 3.485.000 spettatori con 20.1%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.253.000 telespettatori con 5.9%

Su Italia 1 Fast and Furious 8 ha registrato 1.354.000 spettatori con 4.6%

Su La 7 Grey’s Anatomy 16 ha convinto 627.000 persone con 2.5%.

Su Tv8 Gomorra – La serie è visto da 553.000 telespettatori con 2.1%.

Su NOVE Riaccendiamo i fuochi ha registrato 276.000 con 1%.

Ascolti Tv lunedì 9 novembre 2020, la fascia preserale Cresce Caduta Libera su Canale 5 Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 3.554.000 con 18.4%. L’Eredità: 5.148.000 con 22.1%. Su Rai 2 NCIS: 1.113.000 telespettatori con 4.3%. Su Rai 3 Blob: 1.381.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Caduta Libera: 2.732.000 con 14.5% e 4.426.000 con 19.4%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 864.000 telespettatori con 3.4%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 618.000 telespettatori con 2.5%. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars: 337.000 spettatori con 1.3%. Ascolti Tv lunedì 9 novembre 2020, l’access prime time Valentino Picone torna e Striscia vince sui Soliti ignoti di Amadeus. Parità al rialzo tra Enrico Papi e Gabriele Corsi Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.098.000 spettatori con 17.9%. Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 1.213.000 spettatori con 4.2%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.344.000 con 4.9%. Un Posto al Sole: 1.795.000 con 6.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia raggiunge 5.245.000 spettatori con 18.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.419.000 con 5.2% e 1.493.000 spettatori con 5.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.187.000 persone con 4.2% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.349.000 spettatori con 8.3% Su Tv8 Guess My Age: 646.000 spettatori con 2.3% Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 657.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv lunedì 9, daytime mattutino

Una piccola crescita per E’ sempre mezzogiorno. Storie italiane meglio di Forum

Su Rai 1 UnoMattina: 883.000 con 15.2%. Storie Italiane 1.092.000 con 18.1% e 1.288.000 con 17.6%. È sempre mezzogiorno 1.715.000 con 13.5%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 408.000 con 5.3% e 883.000 con 7.5%.

Su Rai 3 Agorà convince 627.000 persone con 9.6%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.625.000 telespettatori con 17.1%.

Su Rete 4 . La signora in giallo 630.000 con 3.8%

Su Italia 1 The Mentalist: 172.000 con 2.8% e 265.000 con 3.4%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 41.000 spettatori con 0.6% e 113.000 con 0.7%.

Ascolti Tv lunedì 9, day time pomeridiano

Boom per Serena Bortone su Rai 1. La D’Urso riprende la leadership

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 2.046.000 con 14.2%. Il Paradiso delle Signore: 2.108.000 con 17.3%. La Vita Diretta: 2.510.000 con 16.3%

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 423.000 telespettatori con 2.7%

Su Rai 3 #Maestri 411.000 con 3.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.392.000 con 17% e 2.658.000 con 16.3%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 842.000 con 5.7%

Su Italia 1 Friends: 398.000 con 2.7%. GF Vip 406.000 con 2.5%

Su Tv8 Due Cuori e una…Tenda: 282.000 con 2.3%. Vite da Copertina: 177.000 con 1.2%.

Ascolti Tv lunedì 9, seconda serata

Ai minimi storici la seconda serata di Rai 2

Su Rai 1 Sette Storie ha registrato 1.200.000 telespettatori con 10.5%.

Su Rai 2 Una pezza di Lundini: 261.000 con 1.8%. Stracult Live Show 120.000 con 1.4%.

Su Rai 3 Fame d’amore ha registrato 937.000 telespettatori con 5.6%.

Su Canale 5 GF Vip Night ha raggiunto 1.594.000 persone con 31.3%

Su Rete 4 TV Story Superstar è scelto da 153.000 spettatori con 2.8%

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del pallone: 351.000 telespettatori con 5.4%.