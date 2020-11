Ascolti Tv domenica 15 novembre 2020. L’incontro Italia-Polonia vince la prima serata. Fabio Fazio con Che tempo che fa sfiora il 12% in prima serata. Massimo Giletti supera il 7% e Live Non è la D’Urso si porta al 14% concludendo il programma oltre l’una e trenta dopo mezzanotte. Ecco nei dettagli il quadro totale dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 15 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Italia-Polonia incontro di UEFA Nations League. ha siglato 6.629.000 spettatori con 23.6%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 3.289.000 telespettatori con 11.8%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 2.486.000 spettatori con 14%

Su Rete 4 … Altrimenti ci arrabbiamo! è scelto da 1.211.000 spettatori con 5.1%

Su Italia 1 X-Men – Apocalisse: 1.845.000 spettatori con 8.1%

Su La 7 Non è L'Arena 1.104.000 persone con 7.4%

Su Tv8 MasterChef Italia 9 è scelto da 703.000 telespettatori con 3.2%.

Su NOVE Sirene ha registrato 573.000 persone con 2.2%.

Ascolti Tv domenica 15 novembre 2020, la fascia preserale La replica di Caduta libera al 17.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.580.000 con 16%. L’Eredità 5.121.000 con 20.4% Su Rai 2 Hawaii Five – 0 sigla 923.000 spettatori con 3.5% Su Rai 3 il TGR informa 4.367.000 spettatori con 17.2% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.889.000 con 13.1%. RiCaduta Libera 4.181.000 con 17.2% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 816.000 spettatori con 3.1% Su Italia 1 CSI: NY ha totalizzato 798.000 persone con 3.1% Su Tv8 Piacere Maisano ha intrattenuto 204.000 spettatori con 0.8% Su NOVE Cambio Moglie: 294.000 persone con 1.2% Ascolti Tv domenica 15 novembre 2020, l’access prime time La presentazione di Che tempo che fa al 7.2% Su Rai 3 Che Tempo che Fa prima parte: 1.981.000 spettatori con 7.2% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.807.000 spettatori con 13.2% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.132.000 con 4% e 1.099.000 con 3.8%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.300.000 telespettatori con 4.6%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 669.000 con 2.3%. Su NOVE Little Big Italy registra 433.000 persone con 1.5%

Ascolti Tv domenica 15, daytime mattutino

Le Storie di Melaverde con Raspelli al 9.4%. Scende, invece, Melaverde. UnoMattina in famiglia sfiora il 28%.

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha intrattenuto 1.891.000 con 22.7%. Santa Messa 2.004.000 con 19.5%. Angelus 2.611.000 con 18.6%. Linea Verde 3.639.000 con 19.3%.

Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 545.000 persone con 3.8%.

Su Rai 3 Radici L’altra faccia dell’immigrazione 478.000 con 2.4%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.113.000 con 9.4%. Melaverde: 2.064.000 con 13%

Su Rete 4 Colombo: 479.000 spettatori con 2.4%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto è stato scelto da 194.000 spettatori con 1.7%

Ascolti Tv domenica 15, day time pomeridiano

Vince Domenica live. L’esordio del nuovo talk L’aria di domenica al 3%

Su Rai 1 Domenica In: 3.188.000 con 16.1% e 3.268.000 con 18.4%. Da noi… a ruota libera: 2.493.000 con 12.4%

Su Rai 2 Mistery 101: 566.000 con 2.9%. Resta a casa e vinci 509.000 con 3.1%

Su Rai 3 Mezz’Ora in più: 1.627.000 con 8.9%. Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà: 1.379.000 con 7.9%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.157.000 con 12.3%. Domenica Live: 2.792.000 con 14%

Su Italia 1 E-Planet ha registrato 676.000 telespettatori con 3.2%

Su La 7 L’Aria di Domenica ha informato 550.000 persone con 3%

Ascolti Tv domenica 15, seconda serata

La Domenica Sportiva al 4.3%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha registrato 798.000 telespettatori con 4.9%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 530.000 telespettatori con 4.3%.

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.746.000 persone con 10.1%

Su Canale 5 In onda Live Non è la D’Urso

Su Rete 4 Nella Valle di Elah è seguito da 227.000 persone con 3.1%