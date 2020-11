Nuovo appuntamento con Non è L’Arena questa sera domenica 15 novembre 2020. il programma condotto da Massimo Giletti su La7 da appuntamento ai telespettatori alle 20:30. Molti gli argomenti sui quali si discute in studio o in collegamento con ospiti. Ecco quali sono.



Non è L’Arena 15 novembre 2020, nuove zone rosse per emergenza Covid

All’inizio della puntata Massimo Giletti si concentra sulle nuove disposizioni governative che hanno imposto due nuove zone rosse: la Toscana e la Campania. Intanto questa sera si parla soprattutto della Campania e della sanità calabrese.

Sono questi i temi centrali della puntata. Infatti dalla mezzanotte di ieri sera la Regione Campania con governatore Vincenzo De Luca è diventata Area Rossa a causa dell’incremento dei contagi da Covid. Ma soprattutto a causa della forte pressione sugli ospedali nei reparti di terapia intensiva.

Naturalmente sono scattate le polemiche tra gli amministratori locali e il governo da un lato e le proteste dei napoletani dall’altra. Zona rossa naturalmente significa chiusura di tutte le attività e un lockdown che ricorda la quarantena dei mesi di marzo e aprile.

Non è L’Arena 15 novembre ancora sul caso Cotticelli

Non accenna a placarsi la bufera politica e mediatica sollevata sul caso Cotticelli e la sanità calabrese. Giletti comincia a chiedersi chi l’ha gestita in questi anni e soprattutto che cosa accadrà nei prossimi mesi. a

A completezza della discussione in studio ci sono servizi filmati e immagini esclusive realizzate proprio dalla squadra di Non è L’Arena. Inoltre ci sarà anche il caso di Consolato Campolo il dirigente che guidava una task force per eliminare gli sprechi nell’azienda sanitaria reggina morto in circostanze misteriose. Se ne discute con Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Gianluigi Paragone, Jessica Cosenza, Sandra Amore, Lino Polimeni, Massimo Scura e Gaetano Pecoraro.

Nuova intervista a Matteo Salvini

Nel corso del programma Massimo Giletti ospita di nuovo il leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Inizia una ulteriore riflessione sulle conseguenze economiche e sanitarie dell’emergenza pandemia che sta letteralmente mettendo in ginocchio il nostro paese. Al dibattito partecipano Franco Bechis direttore de Il Tempo e Tommaso Labate giornalista del Corriere della sera. Il caso Fabrizio Corona

Il caso Fabrizio Corona

Sull’onda delle polemiche suscitate dalla pubblicazione del suo nuovo libro, Fabrizio Corona l’ex fotografo dei vip, si racconta senza limiti. La novità è che tra gli ospiti è presente anche Asia Argento. Secondo le cronache di gossip tra i due ci sarebbe stata una liaison finita subito.

intervengono anche Stefania Andreoli Moni Ovadia ed Elisabetta Sgarbi.

Non è L’Arna è fruibile anche in streaming sul sito di La7.