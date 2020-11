Ascolti Tv martedì 17 novembre 2020. La serata è vinta dall’ultima puntata della serie Gli orologi del diavolo. Canale 5 è superata da Rai 2 con la puntata del docu – reality Il Collegio. #cartabianca e Fuori dal coro perdono ascolti. Mentre diMartedì riesce faticosamente a raggiungere il 5.6%. In seconda serata l’esordio di Voice Anatomy si è fermato al 3.9%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 17 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Gli Orologi del Diavolo ha conquistato 5.069.000 telespettatori con 20.8%

Su Rai 2 Il Collegio 5 ha coinvolto 2.559.000 spettatori con 10.6%

Su Rai 3 #cartabianca ha interessato 975.000 spettatori con 4.1%

Su Canale 5 Ma Cosa Ci Dice il Cervello? 2.311.000 spettatori con 9.9%

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 972.000 telespettatori con 4.9%.

Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.613.000 persone con 8.7%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.336.000 telespettatori con 5.6%.

Su Tv8 Il film Domeniche da Tiffany è scelto da 299.000 telespettatori con 1.2%.

Su NOVE Fuori in 60 secondi ha registrato 374.000 telespettatori con 1.5%.

Su Real Time Matrimonio a Prima Vista 5 puntata finale: 1.026.000 con 3.7%.

Ascolti Tv martedì 17 novembre 2020, la fascia preserale Gli Amici di Maria De Filippi scendono al 3.3% su Italia 1 Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sette: 3.480.000 con 18.1%. Il game:5.100.000 con 22.1%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.068.000 telespettatori con 4.2% Su Rai 3 Blob sigla 1.411.000 spettatori con 5.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.786.000 con 14.9%. Caduta Libera: 4.410.000 con 19.5% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha coinvolto 992.000 telespettatori con 9%. Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 700.000 con 3.3%. CSI: NY con 2.4%. Su La 7 The Good Wife: 218.000 spettatori con 1.2% e 287.000 con 1.3% Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars realizza 374.000 spettatori con 1.5%. Ascolti Tv martedì 17 novembre 2020, l’access prime time Amadeus riprende la leadership della fascia oraria. Deal whit it supera Guess my age Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 5.218.000 telespettatori con 18.3%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.419.000 telespettatori con 5% Su Rai 3 Che succ3de? 1.356.000 con 5%. Un posto al sole 1.716.000 con 6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.696.000 spettatori 16.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.359.000 con 4.9% e 1.216.000 con 4.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.149.000 persone con 4.1% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.390.000 persone con 8.4% Su Tv8 Guess my age ha registrato 657.000 telespettatori con 2.3% Su NOVE Deal With It ha registrato 669.000 persone con 2.4%.

Ascolti Tv martedì 17, daytime mattutino

Sempre male UnoMattina. Sale invece E’ sempre mezzogiorno.

Su Rai 1 Uno Mattina Prima Pagina: 600.000 con 12.7%. Uno Mattina: 1.131.000 con 16.9%. Storie Italiane 1.138.000 con 17.5% e 1.119.000, 14.3%. È sempre mezzogiorno 1.879.000 con 14%.

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 222.000 con 3.3%. I Fatti Vostri: 491.000 con 5.8% e 903.000 con 7.1%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 572.000 persone con 8.6%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.216.000 con 18.2% e 1.105.000 con 17.1%. Forum: 1.757.000 con 17.3%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 187.000 con 2.2% e 229.000 con 1.7%.

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 317.000 persone con 3.6%

Su La 7 L’aria che tira 459.000 con 5.8%. L’aria che tira Oggi 609.000 con 4.4%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 49.000 con 0.7% e 106.000 spettatori con 0.6%.

Ascolti Tv martedì 17, day time pomeridiano

La D’Urso perde contro Matano. Il Paradiso delle Signore al 17%

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.863.000 con 12.5%. Il Paradiso delle Signore: 2.182.000 con 17%. La Vita Diretta: 2.442.000 con 15.5%

Su Rai 2 Ore 14: 375.000 con 2.3%. Detto Fatto: 503.000 con 3.9%. Resta a casa e vinci 338.000 con 2.2%.

Su Rai 3 #Maestri 468.000 persone con 3.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.176.000 con 14.9% e 2.432.000 con 14.6%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 925.000 persone con 6%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 1.083.000 telespettatori con 6.4%.

Su La 7 Tagadà ha interessato 370.000 persone con 3.4%

Ascolti Tv martedì 17, seconda serata

Esordio basso per Voice Anatomy con Pino Insegno. Vespa ha la meglio su Costanzo

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.060.000 con 11%.

Su Rai 2 Voice Anatomy: 347.000 telespettatori con 3.9%.

Su Rai 3 TG3 Lineanotte: 518.000 telespettatori con 5.7%.

Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha registrato 641.000 con 9%.

Su Rete 4 ll film Cornetti alla crema: 165.000 telespettatori con 3.5%. ll film165.000 telespettatori con 3.5%.

