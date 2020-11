Quarta e ultima puntata della serie Gli orologi del diavolo. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata alle 21.20. Si conclude la lunga avventura di cui è stato protagonista il meccanico Marco interpretato da Giuseppe Fiorello. Accanto all’attore ci sono Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo rispettivamente nei ruoli della ex moglie e della nuova compagna del meccanico al centro della vicenda raccontata.

Gli orologi del diavolo quarta puntata, trama del settimo episodio

Ricordiamo che la serie Gli orologi del diavolo, è ispirata alla vicenda realmente accaduta a Gianfranco Franciosi, il vero protagonista. La storia è diventata un romanzo dallo stesso titolo scritto insieme al giornalista Federico Russo.

Nel settimo episodio i telespettatori ritrovano Marco a Madeira. Qui le pessime condizioni atmosferiche stanno rendendo impossibile l’operazione. Per cui, a causa del maltempo, bisogna assolutamente ritardare l’ultimo viaggio in gommone sia di Aurelio che di Marco.

Questa situazione aumenta l’ansia e la tensione di Marco quando scopre che suo padre sta oramai morendo e lui non può tornare.Gli viene così negato di assistere il genitore negli ultimo istanti di vita.

Il giorno della partenza arriva. Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio in pieno oceano. L’operazione congiunta tra Italia e Spagna scatta immediatamente e la nave con quattro tonnellate di droga viene requisita. Ma Aurelio riesce a fuggire alla cattura.

Trama dell’ottavo e ultimo episodio

Nell’ultimo episodio della serie, Marco finalmente torna in Italia. Riesce a dare l’ultimo saluto al padre che muore quasi tra le sue braccia. Marco teme adesso la feroce vendetta di Aurelio. E per cercare di sfuggirvi, è costretto assieme ad Alessia ed ai tre figli di quest’ultima, ad accettare di vivere sotto protezione.

Dopo l’ennesimo trasferimento in una nuova località, con continui cambi di identità, la crisi tra Alessia e Marco esplode.

Marco, pur di liberare la donna amata e la sua famiglia da quella schiavitù, le urla in faccia di non amarla più. Solo e, ormai, sull’orlo della follia, viene salvato proprio da Alessia che torna per lui non avendo mai creduto alle sue parole.

Insieme, decidono di rinunciare alla protezione. Tornano allora nella città natale e cercano di vivere una quotidianità che spesso si rivela impossibile. Intanto pesa su di loro il desiderio di vendetta di Aurelio che pur di punire Marco è disposto a tutto.

Solo grazie all’aiuto di Jacopo, suo fratello, Marco riuscirà a salvarsi e a far arrestare Aurelio. L’incubo è finito per sempre. Ma non è detto che sia davvero così.

La serie è fruibile anche su RaiPlay.

Gli orologi del diavolo – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Gli orologi del diavolo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori