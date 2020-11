Ascolti Tv venerdì 20 novembre 2020.Si chiude l’edizione 2020 di Tale e quale show con la vittoria di Lidia Schillaci. Carlo Conti, tornato in studio vince in termini di telespettatori sulla concorrenza del GF Vip 5. Appaiati al 5.3% programmi come Quarto grado, Freedom e Propaganda live. Fratelli di Crozza al 6.2%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 20 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Tale e quale show conclude con 4.491.000 telespettatori e 19.5%.

Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.421.000 telespettatori con 5.1% e 1.418.000 con 5.6%.

Su Rai 3 Titolo V ha ottenuto 622.000 con 2.22% nella presentazione. Il programma 626.000 con 2.7%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha raggiunto 3.566.000 telespettatori con 19.7%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.084.000 telespettatori con 5.3%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine: 1.145.000 telespettatori con 5.3%.

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.098.000 telespettatori con 5.3%

Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: 420.000 persone con 1.7%.

Su NOVE Fratelli di Crozza ha registrato 1.678.000 telespettatori con 6.2%.

Su Real Time Bake Off Italia intrattiene 841.000 spettatori con 3.1%.

Ascolti Tv venerdì 20 novembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 23.1% di share Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.759.000 con 19.6%. L’Eredità: 5.356.000 spettatori con 23.1% Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.155.000 telespettatori con 4.6% Su Rai 3 Blob sigla 1.446.000 spettatori con 5.6% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.515.000 con 13.6%. Caduta Libera 3.824.000 con 17.2% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 837.000 telespettatori con 3.3%. Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 633.000 con 3.1%. CSI: 563.000 con 2.3%. Su La 7 The Good Wife: 255.000 con 1.5% e 310.000 con 1.4% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 509.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Little Big Italy: 374.000 spettatori con 1.6% Ascolti Tv venerdì 20 novembre 2020, l’access prime time Inarrestabile Deal whit it sale al 2.7% di share. Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 4.941.000 telespettatori con 17.7%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.222.000 spettatori con 4.2% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 1.657.000 spettatori con 6% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.738.000 spettatori con 16.9%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.112.000 con 4.1% e 1.219.000 con 4.4% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.292.000 spettatori con 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.116.000 persone con 7.6% Su Tv8 Guess my Age intrattiene 701.000 spettatori con 2.5% Su NOVE Deal with It – Stai al gioco sale a 754.000 spettatori con 2.7%

Ascolti Tv venerdì 20, daytime mattutino

Salgono gli ascolti di Radio 2 Social Club nel day time di Rai 2. La Clerici al 13.5%

Su Rai 1 UnoMattina: 1.214.000 con 17.8%. Storie Italiane 1.095.000 con 16.3% e 1.158.000 con 14.6%. È sempre mezzogiorno 1.804.000 con 13.5%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 282.000 con 4.2%. I Fatti Vostri: 501.000 con 5.9% e 959.000 con 7.7%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 500.000 persone con 7.4%. Elisir 591.000 con 7.3%. Quante Storie 1.023.000 con 6.7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.109.000 con 16.2% e 1.033.000 con 15.6%. Forum: 1.603.000 con 15.7%.

Su Italia 1 The Mentalist: 300.000 con 3.5%. Grande Fratello Vip: 962.000 con 6.1%

Su La 7 L’Aria che Tira: 409.000 con 5.1% e 475.000 spettatori con 3.5%

Su Tv8 Ogni Mattina: 49.000 con 0.7% e 67.000 con 0.8%

Ascolti Tv venerdì 20, day time pomeridiano

Non decolla Ore 14 con Milo Infante su Rai 2

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.715.000 con 11.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.273.000 con 17.3%.. La Vita in Diretta: 2.511.000 con 16%

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 416.000 telespettatori con 2.5%

Su Rai 3 #Maestri 487.000 con 3.6%. Aspettando Geo: 1.022.000 con 7.8%. Geo 1.919.000 con 12.2%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.931.000 con 13.6% e 2.269.000 con 13.4%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 1066.000 telespettatori con 6.7%

Su Italia 1 I Simpson: 1.039.000 con 6.1%. Friends 368.000 con 2.4%. GF Vip 386.000 con 2.4%

Su La 7 Tagadà ha siglato 492.000 spettatori con 3.4%

Su Tv8 Vite da Copertina è seguito da 197.000 persone con 1.3% è seguito da 197.000 persone con 1.3%

Ascolti Tv venerdì 20, seconda serata

Poche novità nella seconda serata

Su Rai 1 TV7 interessa 690.000 spettatori con 7.5%

Su Rai 2 1938 – Diversi: 322.000 telespettatori con 1.8%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte informa 364.000 spettatori con 3.4%

Su Canale 5 In onda il GF vip 5 fino all’una e trenta dopo mezzanotte

Su Rete 4 Motive ha ottenuto 235.000 spettatori con 3.8%