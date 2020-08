Vite da copertina diretta 31 agosto - Esordio Rosanna Cancellieri su Tv8

Questo pomeriggio, lunedì 31 agosto alle 17:30, vi raccontiamo in diretta la prima puntata di Vite da copertina, condotta da Rosanna Cancellieri su Tv8. La celebre giornalista di moda e costume raccoglie il testimone da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. Per la nuova stagione, previsto un cambiamento di format che prediligerà le storie dei personaggi, lasciando in secondo piano il puro gossip.

Vite da copertina diretta 31 agosto – Le novità della prima puntata con Rosanna Cacellieri

Con la prima puntata della nuova stagione di Vite da copertina arrivano alcune novità sostanziali. Cambia la formula, in cui guadagna uno spazio predominante quella che prima era la pagina “Visti da vicino”. Si tratta della parentesi in cui il programma focalizza il suo obiettivo sulla vita di un vip e ne racconta tutte le sfumature. Meno spazio, invece, al gossip inteso come pettegolezzo fine a sé stesso. Inoltre, cambia lo studio, rivisitato in chiave vintage e hollywoodiana.

C’è da aspettarsi novità degne di nota anche dalla conduzione di Rosanna Cancellieri. Il suo arrivo a Vite da copertine è stato una sorpresa. Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci, che l’hanno preceduta, sembravano destinati a rimanere. Inizialmente, la loro esperienza non era stata facile e si era parlato addirittura di chiusura del programma. Tuttavia, con il passare dei mesi i due avevano trovato una formula molto leggera ma efficace e anche gli ascolti gli avevano dato ragione. Non a caso, Elenoire Casalegno si è detta amareggiata per la decisione di Tv8.

Nessun dubbio, tuttavia, sul curriculum di Rosanna Cancellieri. Da volto storico del Tg3 e della Rai ha seguito per decenni e da vicino le vicende italiane di costume e società. Poi, le partecipazioni a programmi come L’Isola dei Famosi e Vieni da me, in cui ha voluto mettersi in gioco. Anche per questo, gli autori di Tv8 l’hanno colta di sorpresa quando le hanno chiesto di sostenere un provino, prima di affidarle il programma.

Vediamo insieme quale marcia imprimerà a Vite da copertina con questa diretta del 31 agosto.

La diretta

La diretta di Vite da copertina è la classifica dei “Benefattori del Covid”. Le dieci star italiane e internazionali che hanno contribuito con generosità e in vari modi alla lotta contro il coronavirus. Rosanna Cancellieri la introduce con uno stile sobrio, compassato e molto prolisso.