Ascolti Tv sabato 21 novembre 2020. La finale di Ballando con le stelle con la vittoria di Gilles Rocca ha raggiunto il 23.7%. Vince, però, Tu si que vales con circa tre punti percentuali di share in più. Nel day time pomeridiano esordio al 2.5% del nuovo programma Il filo rosso con Paola Perego. Ecco il quadro dell’Auditel per i programmi in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 21 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ballando con le Stelle raggiunge 4.944.000 telespettatori con 23.7%

Su Rai 2 SWAT: 1.300.000 telespettatori con 4.6%. Criminal Minds 1.045.000 con 3.8%

Su Rai 3 Sapiens – Un Solo Pianeta: 1.142.000 telespettatori con 4.8%.

Su Canale 5 Tú sí que Vales: 5.565.000 spettatori sintonizzanti con 26%

Su Rete 4 The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello Sciacallo: 904.000 telespettatori con 3.5%

Su Italia 1 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio: 1.383.000 con 5.3%

Su La 7 Il Ponte sul fiume Kwai ha registrato 289.000 spettatori con 1.2%.

Su Tv8 Il film The Impossible: 268.000 telespettatori con 1%.

Su NOVE Tutta la verità ha registrato 402.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv sabato 21 novembre 2020, la fascia preserale L’Eredità al 22.3% con il campione Massimo Cannoletta da 8 ghigliottine Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sette: 3.634.000 con 17.5%. L’Eredità: 5.290.000 con 22.3% Su Rai 2 Dribbling ha registrato 510.000 telespettatori con 2.3% Su Rai 3 il TG Regione informa 3.743.000 persone con 15.2%. Blob: 1.361.000 spettatori con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida: 2.865.000 con 14%. Caduta Libera: 3.823.000 con 16.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore interessa 856.000 spettatori con 3.4% Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 684.000 telespettatori con 2.8% Su La 7 Un Povero Ricco: 439.000 spettatori con 2.1% Ascolti Tv sabato 21 novembre 2020, l’access prime time Le parole della settimana al 6.3% Su Rai 1 Ballando Tutti in Pista ha conquistato 5.172.000 spettatori con 18.5% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.768.000 con 6.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.333.000 persone con 19%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.213.000 con 4.5% e 1.110.000 con 4%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.275.000 telespettatori con 4.6%. Su La 7 Otto e Mezzo Sabato ha interessato 1.106.000 persone con 4% Su Tv8 4 Ristoranti: 443.000 spettatori con 1.6%. Su NOVE Fratelli di Crozza: 489.000 persone con 1.8%

Ascolti Tv sabato 21, daytime mattutino

Bene UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 1.602.000 con 21.4%. Buongiorno Benessere 1.258.000 con 16.1%. Linea verde Life 2.558.000 con 15.7%

Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 545.000 telespettatori con 4.6%.

Su Rai 3 Elisir del sabato ha registrato 326.000 persone con 4.6%

Su Canale 5 Tg5 ha informato 1.318.000 spettatori con 19.6% Forum: 1.351.000 con 12%

Su Rete 4 Sempre Verde 280.000 persone sintonizzate con 1.5%

Su Italia 1 Sport Mediaset; 1.307.000 spettatori con 6.7%.

Su La 7 Omnibus: News 134.000 con 3.9%. Dibattito: 277.000 spettatori con 3.8%

Ascolti Tv sabato 21, day time pomeridiano

Esordio al 2.5% per Il filo rosso di Paola Perego

Su Rai 1 Linea Blu: 2.367.000 con 12.7%. Italia Sì 1.815.000 con 11.2% e 2.294.000 con 12.3%

Su Rai 2 Il Filo Rosso: 456.000 con 2.5%. Il Provinciale: 861.000 spettatori con 5% 456.000 con 2.5%.861.000 spettatori con 5%

Su Rai 3 Tv Talk: 1.314.000 con 8.1%. Frontiere: 883.000 spettatori con 5.4%

Su Canale 5 Verissimo: 2.975.000 con 18.8%. Verissimo per le Donne 2.878.000 con 15.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 863.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 Drive Up ha registrato 696.000 persone con 3.5%

Su La 7 Atlantide ha registrato 281.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv sabato 21, seconda serata

Bene Un giorno in pretura

Su Rai 1 In onda Ballando con le stelle

Su Rai 2 Bull ha registrato 861.000 telespettatori con 3.6%

Su Rai 3 Un giorno di Pretura ha registrato 549.000 persone con 6.5%

Su Canale 5 in onda Tu si que vales

Su Rete 4 U-57 e scelto da 297.000 spettatori con 2.6%