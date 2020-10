Il filo rosso è il nuovo programma con cui Paola Perego torna in tv. La conduttrice propone un appuntamento dedicato al rapporto che unisce nonni e nipoti.

L’esordio è fissato su Rai 2 a partire da sabato 7 novembre 2020, nel daytime pomeridiano alle 14:00.

Il filo rosso – puntate e anticipazioni

Paola Perego riprende il suo posto a viale Mazzini con le nuove 25 puntate di cui si compone Il filo rosso. L’appuntamento è settimanale, il sabato nella medesima fascia oraria che, dal lunedì al venerdì, è appannaggio di Milo Infante con Ore 14.

La durata dovrebbe essere di un’ora e 45 minuti. La conduttrice, tra i volti più noti del piccolo schermo, torna con un format originale alla cui realizzazione ha contribuito lei stessa. La Perego infatti ha ideato il programma e ne è anche autrice. Sarà basato su emozioni e vicende familiari. Attraverso il legame che unisce nonni e nipoti, viene affrontato anche un insieme di argomenti a tema sociale. La Perego promette anche che ogni puntata si trasformerà in un momento di riflessione all’insegna però di un intrattenimento leggero con momenti di spettacolo.

Il filo rosso – Come si svolge ogni puntata

Ognuna delle 25 puntate previste ha come protagonista una storia principale. La Perego la racconta dall’inizio alla fine in un evolversi delle varie situazioni che la caratterizzano. Questa storia viene presentata in studio dagli stessi protagonisti. Su questo tema principale si affiancano altri eventi, testimonianze di persone che ne arricchiscono lo sviluppo. Inoltre intorno alla vicenda protagonista di puntata si evolve anche il momento da talk show. Ci sarà dunque una discussione mai banale che tenta di allargare gli orizzonti del rapporto nonno nipote in maniera originale.

Le vicende raccontate rappresentano anche uno spaccato dell’Italia visto attraverso due generazioni completamente differenti: nonno – nipote.

In particolare Paola Perego vuole documentare come è cambiato questo legame all’indomani dello scoppio della pandemia legata al Covid-19. Sotto questo punto di vista i telespettatori assisteranno a emozioni ancora più intense. Il tutto viene accompagnato da rubriche settimanali con confronti con persone o personaggi che hanno sempre un punto di incontro con la storia raccontata.

Il legame tra due generazioni così differenti viene considerato anche sotto aspetti singolari come ad esempio l’uso delle tecnologie e addirittura l’evolversi della cultura tra la generazione dei nonni e quella dei nipoti. Anche le abitudini culturali hanno subito un’evoluzione. E Paola Perego le illustra vicenda dopo vicenda.

La storia recente della Perego in Rai

Paola Perego manca dalla Rai dal 2019. Aveva condotto il programma di seconda serata di Rai 1 “Non disturbare“. Intervistava personaggi del mondo dello spettacolo nelle camere d’albergo dove erano ospitati nel corso di viaggi di lavoro. Nel 2013-14 ha condotto La vita in diretta. Successivamente due edizioni di Domenica In. Arriviamo così alla stagione 2026 /2017, 2017 quando propose nel day time pomeridiano di Rai 1 il programma Parliamone… sabato che andò in onda dal 10 settembre 2016 al 18 marzo 2017. Il 20 marzo dello stesso anno ne fu decisa la cancellazione dopo le polemiche suscitate per un sondaggio sulle preferenze degli uomini per le donne dell’Est.

@riproduzione riservata