La UEFA Europa League torna con la quarta giornata fase a gironi. Gli incontri sono stabiliti da oggi, giovedì 26 novembre. E sono seguiti in diretta sui canali Sky Sport.

Le partite della competizione europea sono disponibili in streaming su NOW TV (nei due diversi orari, 18.55 e 21), anche grazie a Diretta Gol, con tutte le partite in onda in contemporanea.

UEFA Europa League quarta giornata fase a gironi, calendario

Dopo lo scorso turno i parte alle 18.55, con in campo il Milan, in trasferta in Francia per affrontare il Lille (su Sky Sport Uno e Sky Sport 252)

Alle 21 è la volta della Roma, in casa dei rumeni del Cluj (su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e anche in chiaro su TV8)

Scende in campo poi il Napoli, che al San Paolo riceve la visita dei croati del Rijeka (su Sky Sport Arena e Sky Sport 253).

Alle 18 e alle 23, su Sky Sport Uno e Sky Sport 24, studi pre e post partita con Leo Di Bello in conduzione.

Con lui, Massimo Ambrosini, Matteo Marani e Riccardo Trevisani. Su Sky Sport 24, pre partita anche alle 20, per i match in programma alle 21, e post per gli incontri disputati alle 18.55.

L’Europa League 2020/2021 è disponibile su Sky Go, anche in HD.

Programmazione incontri Europa League sui canali Sky Sport.

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

ore 18.55

Lille-MILAN Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; Diretta Gol Federico Zancan

Molde-Arsenal Sky Sport Football (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Massimo Marianella; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Sparta Praga-Celtic Glasgow Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Braga-Leicester Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Nicola Roggero; Diretta Gol Daniele Barone

Diretta Gol Sky Sport Collection, Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

CSKA Sofia-Young Boys telecronaca Lucio Rizzica

AEK Atene-Zorya telecronaca Alessandro Sugoni

Maccabi Tel Aviv-Villarrel telecronaca Antonio Nucera

Qarabag-Sivasspor telecronaca Gaia Brunelli

Lask-Anversa telecronaca Riccardo Gentile

Slovan Liberec-Hoffenheim telecronaca Christian Giordano

CSKA Mosca-Feyenoord telecronaca Marco Frisoli

Wolfsberger-Dinamo Z. telecronaca Luca Boschetto

Gent-Stella Rossa Belgrado telecronaca Davide Polizzi

ore 21

Cluj-ROMA Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e TV8 (in chiaro)

telecronaca Dario Massara; commento Lorenzo Minotti; Diretta Gol Riccardo Gentile

NAPOLI-Rijeka Sky Sport Arena (satellite e internet), Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Fernando Orsi; bordocampo Massimo Ugolini e Francesco Modugno; Diretta Gol Maurizio Compagnoni

Tottenham-Ludogorets Sky Sport Football (satellite e internet) e Sky Sport 254 (satellite e internet)

telecronaca Paolo Ciarravano; Diretta Gol Gianluigi Bagnulo

Rangers Glasgow-Benfica Sky Sport 255 (satellite e internet)

telecronaca Filippo Benincampi; Diretta Gol Luca Boschetto

Diretta Gol Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Dundalk-Rapid Vienna telecronaca Alessandro Sugoni

Bayer L.-Hapoel Be’er Sheva telecronaca Daniele Barone

Nizza-Slavia Praga telecronaca Lucio Rizzica

Standard Liegi-Lech Poznan telecronaca Gaia Brunelli

PSV Eindhoven-Paok S. telecronaca Marco Frisoli

Granada-Omonia Nicosia telecronaca Davide Polizzi

AZ Alkmaar-Real Sociedad telecronaca Antonio Nucera