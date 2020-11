Ascolti Tv venerdì 27 novembre 2020. Buon esordio per The Voice senior che segna il ritorno di Antonella Clerici in prima serata su Rai 1. La prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2 si ferma a 11.13% di share, al di sotto delle aspettative. Male Titolo V su Rai 3. Ecco nei dettagli la visione completa dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 27 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha raggiunto 4.483.000 telespettatori con 19.78%

Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.355.000 telespettatori con 5,1%

Su Rai 3 Titolo V ha ottenuto 530.000 telespettatori con 2.3%

Su Canale 5 Il Silenzio dell’Acqua 2 ha coinvolto 2.603.000 spettatori con 11.13%

Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.353.000 persone con 6.83%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine: Presentazione 1133.000 con 4.11%. Il programma: 1.347.000 con 6.21%.

Su La 7 Propaganda Live: 1.064.000 spettatori con 5.35%

Su Tv8 Quattro Ristoranti è seguito da 420.000 spettatori con 1.8%.

Su NOVE Fratelli di Crozza ha raggiunto 1.814.000 telespettatori con 6.83%.

Su Real Time Bake Off Italia – Dolci in Forno registra 1.004.000 persone con 3.78%.

Ascolti Tv venerdì 27 novembre 2020, la fascia preserale Il day time di Amici non riesce a decollare su Italia 1 Su Rai 1 ’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.532.000 con 18.62%. L’Eredità: 5.180.000 con 23.19% Su Rai 2 Hawaii Five O ha raccolto 762.000 persone con 3.67% Su Rai 3 Blob: 1.284.000 spettatori con 5.15% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.486.000 con 13.55%. Caduta Libera: 3.705.000 con 16.94% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 958.000 con 3.9% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 623.000 spettatori con 2.99%. Su La 7 The Good Wife: 220.000 con 1.3% e 219.000 con 1.04% nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars: 328.000 spettatori con 1.4%. Ascolti Tv venerdì 27 novembre 2020, l’access prime time Soliti ignoti sotto il 18% nonostante la vincita record di 368 mila euro Su Rai 1 Soliti Ignoti – il ritorno registra 4.913.000 spettatori con 17.86%. Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 1.044.000 spettatori con 3.78%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.479.000 spettatori con 5.54%. Un Posto al Sole: 1.742.000 con 6.32%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.928.000 spettatori con 17.89% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.337.000 con 4.95% e 1.318.000 con 4.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.276.000 telespettatori con 4.68%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.080.000 telespettatori con 7.56%. Su Tv8 Guess My Age ha intrattenuto 617.000 spettatori con 2.3%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 532.000 spettatori con 2%.

Ascolti Tv venerdì 27, daytime mattutino

Calano gli ascolti di Storie italiane. Ogni Mattina allo 0.6%

Su Rai 1 UnoMattina: 1.092.000 con 17.11%. Storie Italiane 916.000 con 15.81% e 922.000 con 13.35%. È sempre mezzogiorno 1673.000 con 13.44%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 229.000 con 3.62%. I Fatti Vostri: 380.000 con 5.15% e 882.000 con 7.64%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 503.000 persone con 9.91%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 987.000 con 15.46% e 950.000 spettatori con 16.39%. Forum:1.513.000 con 16.61%.

Su Italia 1 The Mentalist: 182.000 spettatori con 3.14%

Su La 7 L’aria che tira 345.000 con 4.99%; L’aria che tira –-Oggi 525.000 con 4.12%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 46.000 spettatori con 0.6% e 94.000 con 0.6%.

Ascolti Tv venerdì 27, day time pomeridiano

Bene Il Paradiso delle Signore e La vita in diretta. In seconda posizione Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.706.000 con 11.57%. Il Paradiso delle Signore: 2.051.000 con 16.42%. La Vita Diretta: 2.366.000 con 15.58%

Su Rai 2 Ore 14 ha siglato 434.000 con 2.73%. Il film tv Due madri per una figlia 391.000 con 3%. Resta a casa e vinci 332.000 con 2.31%.

Su Rai 3 #Maestri ha coinvolto 534.000 persone con 4.12%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.994.000 con 14.15% e 2.170.000 con 13.68%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 950.000 spettatori con 6.2%.

Su La 7 Tagadà ha interessato 484.000 con 3.58%

Ascolti Tv venerdì 27, seconda serata

Tv7 vince la fascia oraria

Su Rai 1 TV7 è scelto da 842.000 spettatori con 10.11%

Su Rai 2 Butterfly: 313.000 spettatori con 1.94%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 423.000 spettatori con 4.46%.

Su Canale 5 L’Intervista: 912.000 spettatori con 8.44%

Su Rete 4 Elizabeth: 258.000 spettatori con 5.23% 258.000 spettatori con 5.23%

Su Italia 1 The Strangers è visto da 220.000 persone con 3.9%