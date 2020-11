Su Canale 5 alle 14.10 del 28 novembre, va in onda una nuova puntata della prima fase di Amici 2021. Conduce Maria De Filippi. Presenti Arisa, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli per il canto. Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per la danza.

Ecco qualche anticipazione in attesa della diretta.

Arianna, studentessa di canto con Rudy Zerbi, non intende esibirsi con il brano proposto dal professore: preferisce cantare un suo inedito. Criticati dal coach anche Kika ed Evandro: la prima perché ha scelto una canzone fuori dalle sue corde, il secondo perché la sua esibizione non soddisfa Zerbi.

Su consiglio di Arisa, l’arrogante Leonardo sfida Gregori, ma non tutto va come previsto dalla coach.

Infine, la studentessa di danza Rosa, scelta da Lorella Cuccarini, accusata dalla Alessandra Celentano di essere “più bella che brava”, sfida sé stessa danzando con una maschera. In questo modo può focalizzare maggiormente l’attenzione sui suoi movimenti.

Vi ricordiamo che potete seguire la diretta del talent anche sul sito in streaming MediasetPlay.

Amici 2021 puntata 28 novembre, la diretta

Letizia è la prima a esibirsi oggi pomeriggio, con la canzone Wuthering Heights di Kate Bush. Rudy Zerbi non è convinto della scelta, ma Arisa crede molto nell’allieva. Anche dopo l’esibizione, Rudy non cambia idea: “Letizia è una bravissima cantante lirica, che però non può cantare il pop.” dice. Arisa si innervosisce “Mi sembra che Rudy debba per forza dire che una roba rossa è gialla, per partito preso. Lei l’ha cantata meglio dell’originale.” afferma, e poi conferma a Letizia la maglia e la partecipazione ad Amici.