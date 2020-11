Ascolti Tv domenica 29 novembre 2020. Vince Vite in fuga mentre Live Non è la D’Urso arriva a 12.9%. Giletti al 7% nella seconda parte. Che tempo che fa cala nella seconda parte. Cresce Domenica in nel day time pomeridiano mentre Domenica live si fa superare ancora da Francesca Fialdini. Ecco nei dettagli quanto ha decretato l’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 29 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Vite in Fuga ha conquistato 4.329.000 telespettatori con 18%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 1.314.000 persone con 4.7%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha raccolto 2.846.000 spettatori

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha ottenuto 2.132.000 telespettatori con 12.9%

Su Rete 4 Johnny Stecchino è visto da 814.000 telespettatori con 3.6%

Su Italia 1 World War Z ha intrattenuto 1.535.000 spettatori con 6.2%

Su La 7 Non è L’Arena: 1.432.000 con 5.3% e 1.011.000 spettatori con 7%

Su NOVE Stevanin – Non ricordo di averle uccise: 352.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv domenica 29 novembre 2020, la fascia preserale Novantesimo minuto sotto il 5%. Tv8 fa il pieno con la Forumula 1 in differita. Su Rai 1 ’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.489.000 con 17.6%. L’Eredità: 5.252.000 con 21.7% Su Rai 2 Novantesimo Minuto: 938.000 con 4.4% e 1.160.000 con 4.9% Su Rai 3 TGR informa 3.521.000 spettatori con 14.2%. Su Canale 5 Caduta Libera – I Protagonisti: 2.493.000 con 11.6%. Caduta Libera: 3.433.000 con 14.4% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 737.000 spettatori con 2.9%. Su Italia 1 CSI NY ha totalizzato 673.000 persone con 2.7% Su La 7 Body of Proof: 88.000 spettatori con 0.4% Su Tv8 Gran Premio di Formula 1 in differita: 1.508.000 spettatori con 6.7%. Ascolti Tv domenica 29 novembre 2020, l’access prime time Stasera Italia weekend sotto il 4% Su Rai 1 Soliti Ignoti ha intrattenuto 4.980.000 spettatori con 17.8%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.620.000 persone con 12.9%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.075.000 spettatori con 3.9% e 1.020.000 spettatori con 3.6%, Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.147.000 persone dinanzi al video con 4.1% Su Tv8 4 Ristoranti ha messo a tavola 735.000 spettatori con 2.6%. Su NOVE Little Big Italy raccoglie 459.000 persone con 1.7%

Ascolti Tv domenica 29, daytime mattutino

Le Storie di Melaverde con Raspelli in Norvegia sfiorano il 10%.

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia: 606.000 con 16.4% e 1.878.000 con 23.1%. Messa celebrata dal Papa: 2.203.000 con 21%.

Su Rai 3 Domenica Geo: 520.000 con 5.7%. Le Parole per Dirlo: 474.000 con 4.4%

Su Canale 5 Messa celebrata dal Papa: 812.000 con 7.7%. Le Storie di Melaverde: 1.162.000 con 9.7%. Melaverde 2.274.000 con 14.6%

Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha siglato 136.000 persone con 1.8%

Su Italia 1 The Vampire Diaries segna 271.000 con 2.8% e 278.000 con 2.5% segna 271.000 con 2.8% e 278.000 con 2.5%

Su La 7 L’Ingrediente Perfetto: 196.000 con 1.7%

Ascolti Tv domenica 29, day time pomeridiano

Al top Domenica in con Renato Zero. La Fialdini distanza la D’Urso. Male Quelli che il calcio

Su Rai 1 Domenica In: 3.872.000 con 19.2% e 3.436.000 con 18.1%. Da Noi A Ruota Libera: 2.794.000 con 13.9%

Su Rai 2 Quelli che: 968.000 con 4.9%. Quelli che il calcio: 1.092.000 con 5.8%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.272.000 con 6.6% mentre Mezz’Ora in Più il Mondo che Verrà: 966.000 con 5.2%. Kilimangiaro: 1.261.000 con 6.6% e 1.777.000 con 8.8%

Su Canale 5 Daydreamer: 2.139.000 con 11.3%. Domenica Live: 2.315.000 con 11.6%

Su Italia 1 E-Planet ha interessato 722.000 spettatori con 3.5%

Su La 7 L’Aria di Domenica: 434.000 con 2.2% e 294.000 spettatori con 1.6%

Ascolti Tv domenica 29 novembre 2020, seconda serata

Cala Il Tavolo di Che tempo che fa

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato 558.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva segna 1.108.000 persone con 7.3%

Su Rai 3 Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.438.000 persone con 7.6%

Su Canale 5 In onda Live Non è la D’Urso

Su Rete 4 Cari Fottutissimi Amici: 190.000 persone con 2.9%