Ascolti Tv lunedì 30 novembre 2020. Vince in termini di telespettatori Vite in fuga. La ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 5 raggiunge il 20.5% ma si conclude due ore dopo, all’una e trenta di notte. In seconda serata buon risultato per Che ci faccio qui di Domenico Iannacone. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i principali programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 30 novembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Vite in Fuga ha conquistato 4.721.000 telespettatori con 19.1%

Su Rai 2 Il film Boston – Caccia all’uomo ha registrato 943.000 telespettatori con 3.8%.

Su Rai 3 Report ha raggiunto 2.648.000 spettatori con 10.3%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip: 3.560.000 spettatori sintonizzati con 20.5%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 980.000 telespettatori con 5%

Su Italia 1 Oblivion ha siglato 1.146.000 spettatori con 4.7%

Su La 7 La Partita di Maradona: 471.000 spettatori con 1.9%

Su Tv8 Lo Hobbit – Un Viaggio Inaspettato ha siglato 289.000 spettatori con 1.5%

Su NOVE Transporter: Extreme ha catturato 446.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv lunedì 30 novembre 2020, la fascia preserale Amici di Maria De Filippi al 3.7% Su Rai 1 ’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.517.000 con 18.6%. L’Eredità: 5.366.000 con 23.8% Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha raccolto 733.000 persone con 3,5% Su Rai 3 TGR: 3.573.000 con 15%. Blob: 1.354.000 con 5.3%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.697.000 con 14.6%. Caduta Libera 3.786.000 con 17.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 945.000 persone con 3.8% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi sigla 768.000 persone con 3.7% Su La 7 The Good Wife: 191.000 con 1.1% e 278.000 con 1.3%. Su Tv8 Cuochi d’Italia: 329.000 con 1.3%. Su NOVE Little Big Italy è gradito a 290.000 spettatori con 1.3% Ascolti Tv lunedì 30 novembre 2020, l’access prime time Striscia con l’addio di Ficarra e Picone al 16.8%. Cala la striscia della Cucciari Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.012.000 spettatori con 17.8%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.116.000 spettatori con 4% Su Rai 3 Che Succ3de?1.313.000 con 4.9%. Un Posto al Sole: 1.902.000 con 6.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.700.000 spettatori con 16.8%. Su Rete 4 Stasera Italia News: 1.471.000 con 5.3% e 1.216.000 con 4.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.226.000 spettatori con 4.4%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.232.000 con 7.9%. Su Tv8 Su TV8 Guess my Age intrattiene 670.000 persone con 2.4%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 623.000 con 2.2%.

Ascolti Tv lunedì 30, daytime mattutino

Calano le Storie italiane. Bene I Fatti vostri. Ogni Mattina arriva a 1% nella prima parte

Su Rai 1 UnoMattina: 1.143.000 con 18.4%. Storie Italiane 921.000 con 15.4% e 973.000 con 13.6%. È sempre mezzogiorno 1.686.000 con 13.7%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 197.000 con 3.2%. I Fatti Vostri: 444.000 con 5.9% e 911.000 con 8%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 522.000 persone con 8.4%. Elisir 542.000 con 7.8%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1054.000 con 17% e 1056.000 con 17.8%. Forum: 1633.000 con 17.5%

Su Rete 4 La signora in giallo 662.000 persone con 4.2%

Su La 7 L’aria che tira 369.000 con 5.1%; L’aria che tira – Oggi 510.000 con 4%.

Su Tv8 Ogni Mattina: 65.000 con 1% e 87.000 con 0.6%

Ascolti Tv lunedì 30, day time pomeridiano

Inarrestabile Matano, testa a testa con la D’Urso

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.722.000 con 12.4%. Il Paradiso delle Signore: 2.034.000 con 17.2%. La Vita in Diretta: 2.244.000 con 15%

Su Rai 2 Ore 14: 363.000 con 2.5%. Il gioco dell’illusione 341.000 con 2.8%. Resta a casa e vinci 265.000 con 1.9%.

Su Rai 3 #Maestri 542.000 con 4.5%. Geo 1.988.000 con 13.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.040.000 con 14.9% e 2497.000 con 15.8%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 862.000 con 5.9%. Perry Mason: 486.000 con 3,3%.

Su La 7 Tagadà ha ottenuto 418.000 persone con 3.3%

Ascolti Tv lunedì 30, seconda serata

Monica Maggioni con Sette storie solo al 6.2% di share. Ottimi ascolti per Che ci faccio qui, oltre 8%

Su Rai 1 Sette Storie: 759.000 spettatori con 6.2%. S’è fatta notte 262.000 con 3.6%

Su Rai 2 na Pezza di Lundini: 342.000 spettatori con il 2.3%

Su Rai 3 Che ci faccio qui, prima puntata: 1388.000 con 8.2%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night 1.696.000 con 31.6% e Grande Fratello Vip Live 872.000 con 19.6%

Su Rete 4 Slow Tour Padano ha registrato 143.000 persone con 2.6%

Su Italia 1 Tiki Taka – La Repubblica del pallone: 419.000 con 5.1%