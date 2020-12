Natale con rapina film Tv8 – trama, cast, finale

Tv8 propone oggi il film dal titolo Natale con rapina. La pellicola è di genere drammatico ma contiene anche atmosfere sentimentali. La produzione è statunitense, è datata 2019 ed ha la durata di un’ora e 27 minuti.

Si tratta di una vicenda che si svolge in prossimità delle feste natalizie e coniuga buoni sentimenti al richiamo di un passato malavitoso.

Natale con rapina film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Roger M. Bobb. Personaggi principali sono Jade e Devin interpretati rispettivamente da Chaley Rose e Tobias Truvillion. Nel cast anche Edward Williams III nel ruolo di Preston.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti in varie location dove è ambientato il film. La produzione è della Marvista Entertainment in collaborazione con Shatteredglass Films. L’esordio della pellicola oltreoceano è avvenuto il 19 novembre 2019.

Il titolo originale è Holiday Heist.

Natale con rapina – trama del film in onda su Tv8

La vicenda ha come protagonista Devin, un uomo molto giovane ma con trascorsi delinquenziali. Infatti al momento in cui viene raccontata la storia Devin esce di prigione. Ha pagato il suo debito con la giustizia e adesso vorrebbe vivere in maniera onestà.

Le sue buone intenzioni però sono subito accantonate perché incontra immediatamente il suo ex capo. Devin ha ancora un conto in sospeso con lui e quindi viene ricattato e trascinato in una nuova avventura.

Purtroppo Devin non ha altra scelta che acconsentire alle richieste dell’uomo. Insieme puntano l’attenzione su una inestimabile collezione di diamanti africani messa in mostra nel corso del periodo natalizio. Ad esporli è una delle più importanti gioiellerie della cittadina.

Devin, in sintonia con il suo capo, cerca di farsi assumere nella gioielleria. In effetti riesce nell’intento e comincia a studiare il piano che potrebbe portarli a quella che verrebbe definita la rapina del secolo.

Il finale del film

Il destino però ha deciso diversamente. Infatti, una volta assunto nella gioielleria, Devin che è molto sensibile al fascino femminile, incontra Jade la figlia del proprietario. Per lui è un vero e proprio amore a prima vista. Un colpo di fulmine che lo riporta a riflettere sulle scelte avventate e sull’accordo con il suo ex capo.

A questo punto Devin si trova ad un vero e proprio bivio della sua vita. Deve decidere se tagliare i ponti definitivamente con il passato e quindi esternare il proprio amore a Jade, oppure ripiombare nell’attività delinquenziale che per lui significa l’emarginazione della società.

Natale con rapina – il cast completo

Di seguito il cast del film Natale con rapina e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori