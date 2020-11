Quarta puntata questa sera di Vite in fuga con gli episodi Giugno e Gabriele. Continua così la serie in onda su Rai 1 in prima serata con il doppio appuntamento settimanale della domenica e del lunedì.

Nel cast i protagonisti sono Anna Valle e Claudio Gioè nel ruolo dei coniugi Silvia e Claudio Caruana. I due nella finzione scenica sono genitori di Alessio e Ilaria interpretati da Tobia De Angelis e Tecla Insolia.

Il protagonista Claudio Gioè è stato da noi raggiunto telefonicamente ed ha svelato molti particolari degli eventi che accadranno. Qui l’intervista.

Riassunto puntata precedente

Nella puntata precedente andata in onda domenica 29 novembre, i telespettatori hanno visto che la famiglia Caruana era stata scoperta. In effetti l’ispettrice Serravalle si era messa sulle sue tracce ed era riuscita anche a sapere il luogo dove si erano rifugiati. Silvia Caruana è sempre più angosciata dai dubbi che iniziano ad insinuarsi nel suo animo a proposito del marito.

Intanto ha saputo che aveva una relazione sentimentale extra-coniugale con Gloria Santini. Inoltre comincia a temere di non conoscere completamente suo marito. Verso la fine della puntata aveva conosciuto Elio, un giovane uomo del quale aveva deciso di potersi fidare.

Vite in Fuga – trama settimo episodio Giugno

Nel settimo episodio dal titolo Giugno, la famiglia Caruana è costretta a chiedere ancora una volta aiuto a Cosimo Casiraghi. L’uomo, un ex agente dei servizi segreti, aveva fatto in modo che loro potessero scomparire, cambiare città, identità e tentare una nuova vita.

Casiraghi intanto procura a Claudio Caruana un nuovo posto di lavoro come guardia giurata. Finalmente una occupazione continuativa che può dare, almeno per adesso, una sicurezza economica a tutta la famiglia. Grazie alla raccomandazione di Casiraghi ed anche all’esperienza accumulata in passato, Caruana con il nuovo nome di Giorgio Marasco viene assunto in una azienda portavalori. Ma la nuova tranquillità dura davvero pochissimo. Infatti la famiglia riceve una lettera anonima che getta tutti nella disperazione più assoluta.

Da quanto è scritto nella missiva, si capisce subito che il mittente conosce molto bene i Caruana. E sa anche il nome con cui adesso si nascondono. Certamente si tratta di un ricatto che è rivolto a Claudio e Silvia.

Vite in Fuga – trama ottavo episodio Gabriele

Nell’ottavo episodio dal titolo Gabriele, i telespettatori cominciano a conoscere qualcosa di più sulla lettera anonima arrivata ai Caruana. Intanto Gabriele, che dà il titolo all’episodio, è il giovane fidanzato di Ilaria Caruana. La ragazza ha riflettuto molto su quella lettera ed ha avuto l’intuizione che potrebbe essere stato proprio il fidanzato ad inviarla.

Giorno dopo giorno questo dubbio diventa dunque una certezza. E allora decide di far ricorso a tutte le sue forze ed al suo coraggio per affrontarlo.

In questo frangente la Serravalle sta intensificando le indagini sui Caruana. Sembra che la svolta possa essere oramai alle porte. Nel frattempo viene a sapere che Gloria, l’amante di Claudio, non ha mai preso il volo che avrebbe dovuto condurla in Brasile. E di lei si sono perse le tracce.

Ma la giovane donna, ha pensato bene, prima di sparire, di incassare una grossa somma di danaro che era stata precedentemente accreditata sul suo conto.

Il cast della serie

Ecco gli interpreti della fiction ed i personaggi interpretati