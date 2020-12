Ascolti Tv venerdì 4 dicembre 2020. Vince la seconda puntata di The Voice senior. La prevalenza del programma di Rai 1 sul realiry di Canale 5 è netta. Infatti in sovrapposizione la Clerici ha ottenuto 19.08% mentre Alfonso Signorini il 16.58%. Cala leggermente Maurizio Crozza. Stabili gli altri appuntamenti. La vittoria di Sara a Bake off Italia 8 porta il talent al 3.95%.

Ecco nei dettagli quanto ha decretato l'Auditel per i principali programmi in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 4 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 4.189.000 telespettatori con 18.90%

Su Rai 2 SWAT ha registrato 1.394.000 con 5.05%. Criminal Minds 1.098.000 con 4.42%.

Su Rai 3 Titolo V ha registrato 484.000 telespettatori con 2.1%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 5 ha ottenuto 3.369.000 spettatori con 18.52%

Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.095.000 persone con 5.37%

Su Italia 1 Freedom – Oltre il confine: 1.202.000 telespettatori con 5.65%.

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.088.000 spettatori con 5.38%.

Su Tv8 Quattro Ristoranti sigla 430.000 spettatori con 18%.

Su NOVE Fratelli di Crozza ha raccolto 1.517.000 telespettatori con 5.75%

Su Real Time Bake Off 8 registra, con la vittoria di Sara, 1.029.000 con 3.95%

Ascolti Tv venerdì 4 dicembre 2020, la fascia preserale Il ritorno del super campione Massimo Cannoletta porta L’Eredità al 24.2% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.780.000 con 20.31%. L’Eredità: 5.340.000 con 24.2%. Su Rai 2 NCIS: 1.154.000 telespettatori con 4.70% Su Rai 3 TGR: 3.530.000 con 15.27%. Blob: 1.426.000 spettatori con 5.72%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.252.000 con 12.54%. Caduta Libera: 3.508.000 con 16.33% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 869.000 con 3.58% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 642.000 con 3.21%. CSI: NY: 546.000 con 2.29% Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars: 364.000 spettatori con 1.5%. Ascolti Tv venerdì 4 dicembre 2020, l’access prime time Un Posto al Sole sfiora il 7% Su Rai 1 Soliti Ignoti ottiene 4.947.000 spettatori con 18.02%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.111.000 telespettatori con 4.01%. Su Rai 3 Che Succ3de? 1.412.000 con 5.41%. Un Posto al Sole: 1.865.000 con 6.79%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.801.000 spettatori con 17.46%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.290.000 con 4.85% e 1.296.000 con 4.68% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.140.000 telespettatori con 4.21% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.197.000 con 8.03%. Su Tv8 Guess my age: 642.000 telespettatori con 2.4%. Su NOVE Deal With It: 530.000 telespettatori con 2%.

Ascolti Tv venerdì 4, daytime mattutino

Le Storie italiane sotto il 13% nella seconda parte

Su Rai 1 UnoMattina: 1.107.000 con 17.10%. Storie Italiane 975.000 con 15.87% e 923.000 con 12.56%. È sempre mezzogiorno 1.676.000 con 13.41%

Su Rai 2 Radio 2 Social Club 193.000 con 2.99%. I Fatti Vostri: 499.000 con 6.46% e 904.000 con 7.79%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 570.000 con 8.88%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.111.000 con 17.18% e 986.000 con 16.19%. Forum: 1.565.000 con 16.40%.

Su Rete 4 La signora in giallo 710.000 con 4.46%

Su Italia 1 The Mentalist ha registrato 260.000 con 3.27%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 372.000 con 4.98% e 505.000 con 3.92%

Su Tv8 Ogni Mattina: 90.000 con 1.4% e 122.000 con 0.8%

Ascolti Tv venerdì 4, day time pomeridiano

Ai minimi storici Pomeriggio Cinque

Su Rai 1 Oggi è un Altro Giorno: 1.785.000 con 11.96%. Il Paradiso delle Signore: 2.101.000 con 16.72%. La Vita Diretta: 2.455.000 con 15.86%

Su Rai 2 Ore 14: 418.000 con 2.69%. Inganno in Paradiso: 391.000 con 3.04%. Resta a Casa e Vinci: 327.000 con 2.21% 418.000 con 2.69%.391.000 con 3.04%.327.000 con 2.21%

Su Rai 3 #Maestri: 531.000 spettatori con 4.04%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.925.000 con 13.44% e 2.232.000 con 13.76%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 1.027.000 spettatori con 6.64%.

Su Italia 1 Big Bang Theory: 652.000 spettatori con 4.5%

Su La 7 Tagadà ha interessato 468.000 con 3.37%

Su Tv8 Natale a Honeysucke Lane: 438.000 con 3.4%. Vite da Copertina: 239.000 con 1.6%

Ascolti Tv venerdì 4, seconda serata

Bene Tv7 e la parte live del GF vip 5

Su Rai 1 TV7 è stato seguito da 762.000 persone con 8.48%

Su Rai 2 Big Pharma: 477.000 spettatori con 2.53%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 422.000 spettatori con 3.8%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Live: 840.000 con 16.83%.

Su Rete 4 Le Mummie Parlanti è visto da 489.000 persone con 5.8%