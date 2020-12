Ascolti Tv sabato 5 dicembre 2020. La Hunziker vince una serata in tono minore senza gli scontri del sabato sera. Su Rai 3 Edizione straordinaria raggiunge il 6.4%. Molti i film che iniziano a riempire i palinsesti nel periodo natalizio. Ecco nei dettagli il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 5 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Ciao Stefano, Amico per Sempre ha raggiunto 3.002.000 telespettatori con 13.9%.

Su Rai 2 .W.A.T. 1.402.000 spettatori con 5.1%. Criminal Minds: 1.227.000 con 4.6%

Su Rai 3 Edizione Straordinaria: 1.591.000 spettatori con 6.4%

Su Canale 5 All Together Now – La Musica è Cambiata ha registrato 3.586.000 con 16.2%

Su Rete 4 The Family Man: 1.114.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 Inside Out ha intrattenuto 2.054.000 persone con 7.7%

Su La 7 Al vertice della Tensione: 858.000 spettatori con 3.4%.

Su Tv8 Un Principe per Natale: 507.000 spettatori con 1.9%. 507.000 spettatori con 1.9%.

Su NOVE Emanuela Orlandi – Il Caso è aperto: 421.000 spettatori e 1.7%

Ascolti Tv sabato 5 dicembre 2020, la fascia preserale Mantengono ancora le repliche di Caduta libera Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.659.000 con 17.9%. L’Eredità: 5.084.000 con 22% Su Rai 2 Dribbling ha raccolto 452.000 persone con 2.1% Su Rai 3 TG Regione: 3.044.000 con 12,8%. Blob: 1.176.000 con 4.6%. Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la sfida: 2.602.000 con 13%. RiCaduta Libera: 3.379.000 con 15% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 827.000 spettatori con 3.4% Su Italia 1 CSI: New York ha totalizzato 599.000 persone con 2.5% Su La 7 Body of Proof: 237.000 con 1.2% e 239.000 con 1.1% Su Tv8 Prove del GP di Formula 1 di Sakhir: 700.000 spettatori con 2.7% Ascolti Tv sabato 5, l’access prime time Le parole della Settimana sfiora il 7% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.082.000 spettatori con 18.5% Su Rai 2 CSI segna 1.234.000 spettatori con 4.6% Su Rai 3 Le Parole della Settimana: 1.873.000 spettatori con 6.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.511.000 telespettatori con 16.4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.188.000 con 4.4% e 1.107.000 con 4% Su La 7 Otto e Mezzo Sabato: 1.307.000 spettatori con 4.8%. Su NOVE Fratelli di Crozza raccoglie 442.000 spettatori con 1.6%.

Ascolti Tv sabato 5, daytime mattutino

Oltre il 22% UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia:1.635.000 con 22.2%. Buongiorno Benessere 1.101.000 con 14.6%. Linea Verde Radici 1.355.000 con 11.8%. Linea verde Life 2548.000 con 15.7%.

Su Rai 2 Il fiume della vita in replica: 538.000 con 4.6%

Su Rai 3 Elisir del sabato ha registrato 345.000 persone con 5.1%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1328.000 persone con 12%

Su Rete 4 Sempre verde 348.000 persone con 1.8%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 206.000 telespettatori con 2%.

Su La 7 Like – Tutto ciò che piace 180.000 con 1%

Ascolti Tv sabato 5, day time pomeridiano

Marco Liorni con Italia Si al 12.5% nella prima parte. Il 20% per Verissimo. Il Barbiere di Siviglia al 4 e 3.6%

Su Rai 1 Linea Blu: 2.167.000 con 11.7%. Italia Sì: 2.038.000 con 12.5% e 2.151.000 con 12.5%

Su Rai 2 Il Filo Rosso: 433.000 con 2.4%. Il Provinciale: 696.000 con 4.1%

Su Rai 3 v Talk: 1.513.000 con 9.3%. Il Barbiere di Siviglia: 654.000 con 4% e 681.000 con 3.6%

Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi: 3.235.000 con 18.9%. Verissimo: 3.161.000 con 20% e

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 852.000 con 4.7%.

Su Italia 1 Manifest: 290.000 persone con 1.8% e 304.000 con 1.9%

Su La 7 Il Processo di Norimberga: 447.000 spettatori con 2.7%.

Ascolti Tv sabato 5, seconda serata

Un giorno in pretura al 5.4%

Su Rai 1 Premio Biagio Agnes: 544.000 spettatori con 7.8%

Su Rai 2 Blue Bloods: 934.000 spettatori con 4%.

Su Rai 3 Un giorno in Pretura: 442.000 con 5.4%.

Su Rete 4 Il film Il film City of angels ha registrato 343.000 con 4.4%

Su Italia 1 Scooby Doo – Mostri Scatenati: 787.000 con 5.4%