Giallo propone oggi Balthazar, serie tv francese. La serie ha atmosfere poliziesche ed è di genere giallo con molte incursioni nel thriller. L’anno di produzione è il 2018. La nazione in cui è stata realizzata è la Francia.

Finora la serie si compone di tre stagioni per un totale complessivo di 24 episodi. Ognuno ha la durata di 52 minuti. In Francia Balthazar è andata in onda su TF1 dal 6 dicembre 2018. In Italia invece è stata inizialmente trasmessa su Fox Crime nel giugno 2019. Giallo lo propone in prima visione free dal 6 dicembre 2020.

Balthazar serie tv film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Frédéric Berthe. Personaggio principale è Raphael Balthazar interpretato da Tomer Sisley attore e comico francese. Nel cast anche Hélène Bach a cui dà il volto l’attrice Hélène de Fougerolles.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare in varie location della regione Savoia e delle Alpi Francesi. La produzione è della Beaubourg Audiovisuel in collaborazione con TF1 e BE-FILMS. Il titolo originale coincide con quello italiano.

TF1 ha già ordinato la quarta stagione della serie. Inizialmente l’emittente francese aveva previsto un pilota di due episodi che successivamente sono diventati una vera e propria stagione con quattro episodi aggiuntivi.

Balthazar serie tv – trama

La serie è un legal drama made in Francia, caratterizzata però anche da un forte umorismo. É soprattutto il protagonista ad avere un senso of humor che si estrinseca anche dinanzi a casi macabri e situazioni agghiaccianti.

Raphael Balthazar è medico legale, affascinante, intelligente, molto brillante nel lavoro ma con un carattere davvero impossibile.

Accanto a lui c’è Hélène Bach capitano della polizia locale che più volte dichiara nel corso della serie quanto sia difficile lavorare con Raphael. Tuttavia i due sono legati da un feeling professionale in base al quale riescono sempre a risolvere i casi di omicidi molto complicati che vengono loro affidati. Raphael Balthazar appare quasi come una sorta di antieroe. Mentre Hélène Bach è una donna seria ed equilibrata. Spesso si accorge della spregiudicatezza del suo collega di lavoro. Ma non sa che questo atteggiamento di Balthazar nasconde una grande sofferenza. Infatti ha perso drammaticamente la moglie Lise.

Un’altra caratteristica della serie è la seguente: in ogni episodio esiste un nuovo crimine sempre risolto positivamente. Però ci si ricollega spesso a casi del passato. E si pone l’attenzione anche alla vita privata dei protagonisti.

Balthazar – trama episodio Carne e ossa

Il primo episodio ha come titolo Carne e ossa. Il titolo originale è De chair et de sang. È stato trasmesso per la prima volta in Italia il 13 giugno 2019 su Fox Crime.

Il caso di cui deve occuparsi l’ispettore Balthazar è un doppio omicidio. Un uomo e una donna, marito e moglie, vengono trovati morti nella loro casa. A scampare ad un possibile eccidio è stata soltanto la loro figlia che viene ritrovata più tardi, in preda al panico e del tutto traumatizzata. Balthazar e Hélène Bach dovranno cercare di capire chi sono i due morti e per quale motivo la figlia è stata risparmiata. Sarà il medico legale in particolare a fornire le notizie necessarie per incastrare l’assassino.

Trama episodio Condanna a morte

Anche il secondo episodio è stato trasmesso su TF1 e successivamente in Italia su Fox Crime a giugno 2019. Balthazar questa volta si trova di fronte ad un uomo il cui corpo è stato brutalmente mutilato. In queste condizioni viene rinvenuto nel cantiere di lavoro.

Quando il medico legale si trova ad analizzare il cadavere, si rende conto che l’uomo ha subito un intervento di chirurgia plastica su larga parte non soltanto del viso, ma anche del corpo. Le prime indagini rivelano che l’assassino ha ucciso per una vendetta che rincorreva da ben 15 anni.

Balthazar serie tv – il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Balthazar e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori