Ascolti Tv domenica 6 dicembre 2020. Vite in fuga vince la serata con il penultimo appuntamento.Che Tempo che fa al 9.2%. Giletti nella seconda parte oltre il 7%. Cala leggermente Domenica in nel day time pomeridiano. Live – Non è la D’Urso al 13.3%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 6 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Vite in Fuga ha ottenuto 4.429.000 spettatori pari al 17.7%

Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 1.414.000 con 5.1%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa: 2.490.000 spettatori con 9.2%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso, ha raggiunto 2.320.000 spettatori con 13.5%

Su Rete 4 Non ci resta che piangere: 1.165.000 spettatori con 4.9%

Su Italia 1 Il GGG – Il Grande Gigante Gentile ha intrattenuto 1.878.000 persone con 7.4%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.475.000 con 5.4% e 1.074.000 con 6.7%.

Su Tv8 I Delitti del BarLume – Ritorno a Pineta: 430.000 spettatori con 1.7%

Su NOVE Natale in Affitto segna 383.000 telespettatori con 1.5%

Ascolti Tv domenica 6 dicembre 2020, la fascia preserale La Formula 1 fa il pieno su Tv8 Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei sette: 3.637.000 con 16.4%. L’Eredità 4.968.000 con 20.3% Su Rai 2 Novantesimo Minuto informa 797.000 persone con 3.7% e 866.000 con 3.6% Su Rai 3 TGR segna 3.353.000 spettatori con 13.4% Su Canale 5 RiCaduta Libera – Inizia la Sfida: 2.458.000 con 11.2%. RiCaduta Libera 3.339.000 con 13.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore coinvolge 724.000 spettatori con 2.8%. Su Italia 1 CSI: NY: 572.000 spettatori con 2.3% Su Tv8 GP di Formula1 di Sakhir: 1.584.000 spettatori con 6.2% Su NOVE Cambio Moglie: 266.000 persone con 1.1% Ascolti Tv domenica 6 dicembre 2020, l’access prime time Paperissima Sprint sotto il 12% Su Rai 1 Soliti Ignoti-Il ritorno: 4.956.000 spettatori con 18% Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo che Fa: 1.693.000 con 6.4% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.243.000 spettatori con 11.8%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.052.000 con 3.9% e 1.169.000 con 4.2% Su Italia 1 CSI ha siglato 1.125.000 spettatori con 4.1% Su NOVE Little Big Italy convince 506.000 persone con 1.8%

Ascolti Tv domenica 6, daytime mattutino

L’aria di domenica sempre intorno al 2%

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 580.000 con 15.4% e 1.940.000 con 24.5%. Linea Verde Discovery: 1.946.000 con 19.6%.

Su Rai 2 O Anche No: 127.000 spettatori con 1.4%. Il Fiume della Vita: 533.000 con 3.7%

Su Rai 3 Radici: 616.000 con 3%.

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.135.000 con 9.1%. Melaverde: 2.276.000 con 14.3%

Su Italia 1 The Vampire Diaries: 218.000 spettatori con 2.2% 218.000 spettatori con 2.2%

Ascolti Tv domenica 6, day time pomeridiano

Cala leggermente Domenica in

Su Rai 1 Domenica In: 3.211.000 con 16.1% e 2.980.000 con 15.8%. Da Noi… a Ruota Libera: 2.457.000 con 12.4%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano: 1.162.000 con 5.9%. Quelli che il Calcio 1.243.000 con 6.6%

Su Rai 3 Mezz’Ora in più: 1.595.000 con 8.3%. Mezz’Ora in più – Il Mondo che Verrà da 1.263.000 con 6.8%. Kilimangiaro: 1.120.000 con 5.9% e 1.778.000 con 8.9%.

Su Canale 5 Domenica Live registra 2.571.000 persone con 13.1%

Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 518.000 persone con 2.8%

Su La 7 L’Aria di Domenica: 517.000 con 2.6% e 408.000 con 2.2%

Ascolti Tv domenica 6, seconda serata

Bene Il Tavolo di Che tempo che fa

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha informato 665.000 spettatori con 5.2%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 1.043.000 con 6.5%. L’Altra DS: 327.000 con 6.8%

Su Rai 3 Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.355.000 persone con 7.2%

Su Rete 4 Ma che colpa abbiamo noi è visto da 239.000 con 3%