Rai 1 propone questa sera la quinta puntata di Vite in fuga con gli episodi Agosto e Settembre. La serie continua con l’ultimo doppio appuntamento settimanale questa sera e domani lunedì 7 dicembre.

Protagonisti sono Anna Valle e Claudio Gioè nei ruoli di Silvia e Claudio Caruana. I due coniugi nella fiction hanno due figli Ilaria e Alessio interpretati rispettivamente da Tecla Insolia e Tobia De Angelis.

La regia è di Luca Ribuoli. La produzione per Rai Fiction e della Papermoon Italia.

Riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente i telespettatori hanno assistito a diversi colpi di scena. Innanzitutto l’ispettrice Serravalle che è sulle tracce della famiglia Caruana ha intensificato le indagini per trovare i due coniugi e i loro figli. E sembra che la svolta possa essere davvero imminente.

Nel frattempo però è accaduto un altro evento. Gloria, l’amante di Claudio, avrebbe dovuto prendere un volo per recarsi in Brasile. Ma non lo ha non lo ha mai fatto e di lei si sono perse le tracce. Infine prima di sparire aveva azzerato il suo conto corrente incassando una grossa somma di denaro.

Vite in Fuga – trama nono episodio Agosto

La prima notizia per i telespettatori all’interno del nono episodio dal titolo Agosto, riguarda Gloria. L’ispettrice Serravalle infatti ha scoperto che la donna è stata uccisa prima ancora di prendere il volo per il Brasile.

A questo punto la Serravalle comincia ad avere dei dubbi sulla bontà della sua intuizione. E sulla colpevolezza di Claudio Caruana.

È il momento di guardare altrove e di trovare una pista migliore. Intanto in casa Caruana continuano i dissidi e le liti. Alessio, che ha sempre avuto una passione per la musica, chiede al padre di recarsi a Salisburgo per studiare pianoforte. Vista la situazione in cui si trovano, il padre Claudio inizialmente non gli concede il permesso.

In un secondo momento, discutendone a mente fredda, si rende conto di non avere il diritto di tarpare le ali al figlio. Lui sa benissimo che Alessio è un grande talento ed ha bisogno di esprimersi.

Vite in Fuga – trama decimo episodio Settembre

Nell’episodio dal titolo settembre la famiglia Caruana è oramai in frantumi. Silvia non ha più fiducia nel marito Claudio. E questo sentimento si accentua sempre di più e diventa irreversibile quando si scopre che su Claudio pesa un’accusa terribile. Infatti la Serravalle ha scoperto che aveva incassato una tangente per portare la banca al fallimento.

A questo punto Silvia fa le valigie ed abbandona il marito. Claudio è sconvolto da questa notizia ed allora chiama Casiraghi, l’ex agente segreto che li aveva aiutati a rifarsi una vita ed una nuova identità. La notizia che comunica è altrettanto sconvolgente: ha deciso di recarsi alla polizia e di costituirsi.

