Ascolti Tv lunedì 7 dicembre 2020. Vite in fuga si conclude con una vittoria in termini di telespettatori. Il Gf Vip 5 protratto come al solito fino a dopo l’una di notte, raggiunge il 19.8%. La replica del programma di Renzo Arbore al 4.2%. Regge Quarta Repubblica. Ecco il quadro dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 7 dicembre 2020, il prime time

Su Rai 1 Vite in Fuga ha registrato 4.854.000 telespettatori con 19%

Su Rai 2 Guarda, stupisci.. Special Selection: 1.039.000 con 4.2%

Su Rai 3 Report: 2.557.000 telespettatori con 9.7%.

Su Canale 5 GF Vip 5: ha coinvolto 3.649.000 spettatori con 19.8%

Su Rete 4 Quarta Repubblica: 1.022.000 telespettatori con 4.9%

Su Italia 1 Live! Corsa contro il Tempo ha siglato 1.480.000 persone con 5.6%

Su La 7 Grey’s Anatomy ha ottenuto 586.000 spettatori con 2.3%.

Su Tv8 Lo Hobbit – La Desolazione di Smaug: 416.000 con 2.1%

Su NOVE Tutto Tutto Niente Niente ha ottenuto 465.000 persone con 1.8%

Ascolti Tv lunedì 7 dicembre 2020, la fascia preserale Boom di ascolti per Blob che arriva al 6.3% Su Rai 1 L’Eredità non è andato in onda. Nella fascia oraria l’apertura della Scala di Milano. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha siglato 979.000 con 4.6%. NCIS 1.410.000 con 5.7% Su Rai 3 TGR: 4.247.000 con 18.1%. Blob: 1.555.000 con 6.3% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida:2.897.000 con 15.4%. Caduta Libera 4.656.000 con 21.2% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 824.000 spettatori con 3.4% Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi: 696.000 spettatori con 3.4% Su La 7 The Good Wife: 229.000 con 1.3% e 272.000 con 1.3% Su Tv8 Cuochi d’Italia: 341.000 con 1.4%. Su NOVE: Little Big Italy: 304.000 spettatori con 1.4% Ascolti Tv lunedì 7 dicembre 2020, l’access prime time Il ritorno della copia Greggio e Iacchetti ha la meglio su Soliti ignoti. Enrico Papi distanzia Gabriele Cosi Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 4.910.000 spettatori con 17.9% Su Rai 2 Tg2 Post segna 1.116.000 con 4.6% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.312.000 con 5%. Un Posto al Sole: 1.760.000 con 6.5% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.071.000 spettatori con 18.4%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.135.000 con 4.2% e 975.000 con 3.5% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.023.000 spettatori con 3.8%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 1.977.000 persone con 7.2% Su Tv8 Guess my Age: 668.000 spettatori con 2.4%. Su NOVE Deal with It – Stai al gioco: 497.000 spettatori con 1.8%.

Ascolti Tv lunedì 7, daytime mattutino

Al di sotto delle aspettative UnoMattina: non riesce a decollare

Su Rai 1 Uno Mattina: 505.000 con 12.6% di share e 1.107.000 con 15.8%.Storie Italiane: 961.000 con 13.8%. E’ Sempre Mezzogiorno: 1.835.000 con 13.5%

Su Rai 2 Il fiume della vita ha registrato 533.000 persone con 3.4%

Su Rai 3 Agorà interessa 591.000 spettatori con 8.7%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.083.000 con 15.3% e 972.000 con 14.1%.

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 4% 719.000 persone con

Su Italia 1 The Mentalist: 324.000 spettatori con 3.8% 324.000 spettatori con 3.8%

Su La 7 L’Aria che Tira: 410.000 con 5% e 482.000 spettatori con 3.4%

Su Tv8 Ogni Mattina: 50.000 con 0.8% e 133.000 con 0.8%

Ascolti Tv lunedì 7, day time pomeridiano

A riveder le stelle per l’apertura della Scala di Milano al 14.7%

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.995.000 on 12.7%. Il Paradiso delle Signore: 2.088.000 con 15.9%. A Riveder le Stelle: 2.608.000 con 14.7%

Su Rai 2 Ore 14: 522.000 con 3.1%. 522.000 con 3.1%. Il Natale più bello di sempre 467.000 con 3.4%

Su Rai 3 Geo 2.056.000 con 12.5%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.167.000 con 14.4% e 2.722.000 con 16.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 959.000 spettatori con 6%.

Su Italia 1 Big Bang Theory: 842.000 spettatori con 6.2%

Su Tv8 Tagadà ha siglato 501.000 con 3.6%

Ascolti Tv lunedì 7 dicembre 2020, seconda serata

Sette storie al di sotto dell’8%. La prima puntata di Pigiama Rave su Rai 4 si ferma a 0.7% con 125.000 spettatori

Su Rai 1 Sette Storie: 1.101.000 con 7.8%. S’è fatta Notte 369.000 con 4.3%

Su Rai 2 Una Pezza di Lundini: 302.000 spettatori con 2%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 663.000 spettatori con 6%

Su Canale 5 GF Vip 5 Night 1.560.000 con 26%. GF Vip 5 Live: 854.000 con 17.1%

Su Rete 4 The Doors: 213.000 spettatori con 2.6%