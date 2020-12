I nuovi episodi della serie animata Bing arrivano su Rai YoYo. L’appuntamento è da lunedì 14 dicembre, tutti i giorni, alle ore 18.20 e in replica alle 9.25 (in onda tutti i giorni anche alle 6.50).

Bing su Rai YoYo i nuovi episodi della serie animata

I nuovi episodi continuano a seguire il comportamento e la crescita del coniglietto Bing che dà il titolo alla serie di Rai YoYo. Il piccolo coniglio affronta sfide che sembrano alla sua portata ma che si rivelano spesso più grandi di lui. Alla fine, però, diventano superabili quando Bing trova il modo giusto per confrontarsi prima con se stesso e poi con quanto gli accade.

La serie Bing è tratta dai libri del pluripremiato autore e disegnatore Ted Dewan. In particolare è stata sviluppata avvalendosi di accurate ricerche pedagogiche. Inoltre la costruzione degli eventi tiene conto, come primo obiettivo, del coinvolgimento e del divertimento dei più piccoli. Ma esiste un secondo livello di lettura utile a genitori ed educatori.

Proprio per tali caratteristiche Bing è stato finalista a Cartoons on the Bay 2015 e ha vinto l’Emmy Kids Awards nel 2016.

La messa in onda di Bing su Rai Yoyo, RaiPlay e l’App RaiPlay Yoyo, oltre alle iniziative della casa di produzione Acamar Film, hanno reso la serie un cult.

I nuovi episodi in arrivo sul Rai Yoyo arricchiscono l’appuntamento per i più piccoli, divertendoli e inducendoli a riflettere. E soprattutto rassicurandoli sulle loro capacità di far fronte sia alle imprese personali che alle relazioni con gli altri.

Bing su Rai YoYo trama dei primi episodi

Nell’episodio di Bing dedicato al delicato momento della vaccinazione, il piccolo protagonista entusiasta e munito di stetoscopio irrompe nell’ambulatorio della dottoressa Molly. E non vede l’ora di vaccinarsi per ottenere un adesivo del suo eroe preferito.

Ma deve aspettare il suo turno e l’ultimo adesivo è già stato preso dalla sua migliore amica. Le sue lacrime fanno brutta impressione tra i piccoli pazienti ancora in attesa. Infatti pensano che forse fare il vaccino è davvero doloroso. Per fortuna un timbro scintillante della dottoressa suggella la bravura di Bing come paziente modello. E subito riesce a stare di nuovo tranquillo ed a riconquistare il sorriso. Mentre gli altri bambini sono rassicurati dalla fiducia nel medico e nella sua maestria nel fare i vaccini in modo rapido e indolore.

Le riflessioni di Bing

Come di consueto Bing sa poi raccontare a suo modo, guardando in camera i suoi piccoli spettatori, ciò che è accaduto. E inoltre riesce a svelare come sia riuscito a fare la scelta giusta. Il tutto dal suo angolo di riflessioni a voce alta e con il suo linguaggio semplice e diretto. Caratteristiche che stimolano il racconto delle esperienze, la riflessione sulle dinamiche relazionali e rassicurano sulla possibilità di trovare una soluzione.

La serie Bing è fruibile oltre che su Rai YoYo anche in streaming.